利率凍結盯外資！央行理事憂產業兩極化 示警台股市值高恐加劇匯率波動

美國聯準會（Fed）去年啟動降息，我國央行仍維持利率不變！央行去年第4季理監事會議紀錄披露，維持政策利率不變，背後展現對國內「產業分化」與「匯市波動」的高度戒心，多名理事對於國內經濟「冷熱不均」的現狀表達強烈憂慮，AI相關產業雖帶動出口強勁成長，但傳統產業在美國關稅威脅、中國產能過剩及低價競爭的多重夾擊下陷入苦戰，產業失衡將挑戰整體經濟韌性。

最新監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要出爐，多位理事表示，考量通膨穩定，2026年通膨率將續低於2%；且2025年在出口及投資強勁帶動下，經濟成長表現亮麗，預期2026年AI相關需求持續熱絡，使經濟仍穩健成長，故贊同維持政策利率不變。

數位理事關注國內AI相關產業與傳統產業發展不均的情況。有位理事認為，隨產業發展不均狀態已漸浮現，須注意其對整體經濟韌性所帶來的挑戰。

另一名理事則憂心，宜續留意部分傳統產業的營運，除了受美國關稅影響外，亦受中國大陸產能過剩與低價競爭的影響；另中小企業需要資金以進行產品線調整或技術升級，若能轉型、升級將可提升產業競爭力，期望央行與財經部會協助中小企業轉型。

有位理事指出，經濟金融前景仍存在不確定性，未來較大幅度波動，應會成為常態，宜關注如日圓利率出現變動，對國際金融市場的流動性的影響，而AI泡沫化雖然發生機率可能很小，但仍須持續觀察。另一位理事認為，明年國內不論是通膨還是經濟成長，表現均屬穩健，但仍面臨很高的外部風險，必須加以提防，故維持政策利率不變係屬合適。

有兩位理事關注外資動向對國內金融與外匯市場之影響。一名理事表示，台股大型權值股的股價持續上行，勢將進一步推升外資持有市值，屆時外資只要出售部分股票，則新台幣貶值的壓力隨之加劇；因此，未來新台幣走勢，除視國際美元走勢外，亦須觀察外資動向。

另位理事認為，近一年多來，我國資本市場成長速度極快，台股市值上升且ETF總規模增長，伴隨外資頻繁進出股市，可能加劇國內金融市場與外匯市場的波動，應多留意。

