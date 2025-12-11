利率已連三降！鮑爾任期不到半年 Fed接下來可能不會如川普的願

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）認為，目前利率政策仍「略偏緊縮」狀態，此應會促使經濟逐步降溫，也是勞動市場非常緩慢降溫的原因之一。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美國聯準會（Fed）周三（10 日）連續三度調降利率，但決策過程暴露了內部嚴重分歧。據外媒報導，主席鮑爾（Jerome Powell）一方面得面對通膨回升、就業降溫的經濟壓力，另一方面又受到總統川普長期施壓要求大幅降息。

《路透社》報導指出，據 Fed 最新經濟預測顯示，2026 年能見度略為改善：通膨有望從今年預估的 2.9% 降至 2.4%，GDP 成長自 1.7% 回升至 2.3%，失業率則維持在 4.4% 水準。鮑爾強調，這波降息是為穩住勞動市場，也期待通膨能在關稅衝擊消退後重新回到 2% 目標。

儘管如此，Fed 內部對利率方向已發生分歧，據報導，有近 1／3 官員反對本次降息，另有 1／3 主張明年應降息超過一次。而川普政府先前更是公開批評鮑爾「不願降息」，並質疑 Fed 對關稅造成的物價影響判斷有偏誤，甚至暗示決策帶有政治動機。

美國總統川普周三（10 日）批評，聯準會本次僅降息 1 碼的決定幅度過小，認為利率調整「至少可以加倍」（降 2 碼），再對聯準會主席鮑爾表達不滿。 圖：翻攝川普推特（資料照）

《The San Juan Daily Star》報導，Fed 內部的裂痕，自川普今年四月宣布大規模關稅後開始擴大。鮑爾原本對經濟相對放心，但在關稅衝擊通膨疑慮升高、就業動能下滑後，他開始提醒決策可能陷入兩難，儘管降息有助穩住就業，但也可能在物價壓力未完全消退前「火上加油」。

以往幾乎全數同意的利率決定，如今出現「雙向異議」，區域聯準銀行總裁多半偏向反對降息，而 Fed 董事會成員則傾向支持。

據報導，本次降息之所以能成局，是因紐約聯準銀行總裁威廉斯 （John Williams）最終表態支持。若再往更大幅度調降，市場與內部均可能爆發更激烈的反彈。

《路透社》報導提到，鮑爾今年夏天曾告訴國會，他想在卸任前把一個「通膨受控、勞動市場穩定」的經濟交給繼任者，但接近任期尾聲，壓力卻越來越大。6 個月來，雖然通膨略有回升，但就業成長陷入停滯，讓 Fed 更難對外說服其政策方向正確。這也使川普支持的降息派候選人 海森特（Kevin Hassett）成為接棒熱門，而他近月來不斷批評 Fed「誤判經濟」「立場偏政治」。

財政部長貝森特（Scott Bessent）近日則指出，即使新任主席上任，「他或她也只有一票」。依照明年投票權輪換規則，反對降息的區域總裁將占更大比例，意味就算川普換掉鮑爾，也不代表降息會變得容易。

