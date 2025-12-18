利率按兵不動房市繼續嚴管 楊金龍直言：打房有成效但仍不滿意

利率維持不動，房市仍緊盯。央行認為房市有降溫、有成效，但楊金龍坦言還不滿意。圖／陳宏銘攝

央行表示，綜合國內外經濟情況來看，明年台灣通膨壓力不大，物價漲幅預估仍會低於2%，整體經濟成長力道算是穩定，沒有過熱的問題。比較大的不確定性來自外部，包括全球經濟前景仍不明朗，以及美國接下來的經貿政策走向，可能對台灣造成影響。在這樣的情況下，央行選擇先按兵不動，採取相對保守、穩健的作法。

因此，理事會決定本次政策利率維持不變。重貼現率維持在2%，擔保放款融通利率維持在2.375%，短期融通利率維持在4.25%。

至於第七波選擇性信用管制，央行早在去年8月就先出手，以「道德勸說」方式請銀行自行管控房貸額度，要求從去年第四季到今年第四季，自主管理不動產放款總量；接著在9月，正式推出第七波選擇性信用管制，對房市踩下煞車。

央行總裁楊金龍指出，這一套措施實施後，效果已經逐步顯現，但央行「還不滿意」，整體基調仍是緊中帶鬆，房地產市場短期內依然會維持偏緊狀態。由於房貸成數被壓低，可借金額變少，民眾「房價只會一直漲」的預期心理開始降溫，房市交易量持續下滑，房價漲勢也明顯趨緩。

從銀行放款結構來看，沒有自用住宅者購屋的房貸占比持續上升，同時，都更與危老重建相關貸款，在建築貸款中的比重也不斷提高，顯示資金逐漸轉向「必要性」與「實質需求」。

整體數據也反映降溫趨勢。全體銀行不動產貸款占總放款比率，已自去年6月底高點37.61%，緩步下降至今年11月底的36.70%；不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額的年增率，也同步下滑，至11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

楊金龍表示，過去一年多來，多數銀行都能確實執行自主管理不動產放款總量目標，相關指標已有改善。自明年起，銀行不動產貸款總量將回歸由各銀行內部自行控管；不過，銀行仍需每月向央行申報相關資料，讓央行能即時掌握放款狀況，確保信用管制措施落實。若發現異常，央行仍會把銀行找來「談一談」，也就是持續進行專案金檢。



