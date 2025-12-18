利率按兵不動房市繼續嚴管 楊金龍直言：打房有成效但仍不滿意
央行表示，綜合國內外經濟情況來看，明年台灣通膨壓力不大，物價漲幅預估仍會低於2%，整體經濟成長力道算是穩定，沒有過熱的問題。比較大的不確定性來自外部，包括全球經濟前景仍不明朗，以及美國接下來的經貿政策走向，可能對台灣造成影響。在這樣的情況下，央行選擇先按兵不動，採取相對保守、穩健的作法。
因此，理事會決定本次政策利率維持不變。重貼現率維持在2%，擔保放款融通利率維持在2.375%，短期融通利率維持在4.25%。
至於第七波選擇性信用管制，央行早在去年8月就先出手，以「道德勸說」方式請銀行自行管控房貸額度，要求從去年第四季到今年第四季，自主管理不動產放款總量；接著在9月，正式推出第七波選擇性信用管制，對房市踩下煞車。
央行總裁楊金龍指出，這一套措施實施後，效果已經逐步顯現，但央行「還不滿意」，整體基調仍是緊中帶鬆，房地產市場短期內依然會維持偏緊狀態。由於房貸成數被壓低，可借金額變少，民眾「房價只會一直漲」的預期心理開始降溫，房市交易量持續下滑，房價漲勢也明顯趨緩。
從銀行放款結構來看，沒有自用住宅者購屋的房貸占比持續上升，同時，都更與危老重建相關貸款，在建築貸款中的比重也不斷提高，顯示資金逐漸轉向「必要性」與「實質需求」。
整體數據也反映降溫趨勢。全體銀行不動產貸款占總放款比率，已自去年6月底高點37.61%，緩步下降至今年11月底的36.70%；不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額的年增率，也同步下滑，至11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。
楊金龍表示，過去一年多來，多數銀行都能確實執行自主管理不動產放款總量目標，相關指標已有改善。自明年起，銀行不動產貸款總量將回歸由各銀行內部自行控管；不過，銀行仍需每月向央行申報相關資料，讓央行能即時掌握放款狀況，確保信用管制措施落實。若發現異常，央行仍會把銀行找來「談一談」，也就是持續進行專案金檢。
更多鏡報報導
今超級央行日台灣預料按兵不動 日圓不再便宜借全球熱錢神經緊張
台派美女收紅錢／一只百萬鑽錶洩漏內情 男友驚覺廖雨詩遭中國情治人員滲透
卓榮泰不副署嗆可倒閣！他斷言「3未來走向」：哪種民進黨都贏了
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 5
小男友揪一起買房好嗎？為何專家說登記「一人一半」虧大了？3大隱形風險一次搞懂
不少情侶在愛正濃時，尚未結婚男方通常會想先一起買房共築愛巢，不過，究竟情侶可以一起買房子嗎？多數人通常為了雙方都有所保障，會選擇登記一人一半的「共同持有」。對此，有專家直言這種登記方式，會在「購入第二間房或換屋時」碰上問題，一起來看情侶、朋友共同購屋時，選擇「共同持有」的影響與風險。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 4
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 21
獨家／億元教授斷言衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 37
大摩喊目標價330元！國家隊趁甜甜價補貨「這伺服器大廠」 再砸4.9億敲進記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（16）日終場收在27,536.66點，下跌330.28點或跌幅1.19%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市個股方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 8 小時前 ・ 95
00919填息了！僅花兩天 128萬股民息利雙收
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成盤中填息，最高價位到22.2元，也讓參與第11次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
《金融》大神專訪／退休師存18檔年領250萬息
【時報-台北電】70歲的退休老師謝士英是國內存股界名人，股齡長達25年的他，55歲就從高師大提早退休，現在每天睡到自然醒，過著不盯盤、每周跟球友打2次籃球的安逸生活，卻能輕鬆積累出7000萬元資產，月領逾20萬元現金活水不虞枯竭，靠著玉山金、統一、聯電、長興、緯創、南亞等18檔，以及獨門操作心法，打造出股息永動機。 年領至少250萬元股息，平均每月從股市領到20萬「養老金」，乍聽之下，你或許以為謝士英是個剽悍狠人，每天在股市大浪中殺進殺出，其實他45歲才開始投資，平常也很少看盤。 他認為，財務自由的重點不在財務，而在自由兩字，之所以在25年間，將220萬元滾到7000萬元，靠的是自成一格的操作策略，究其精髓則是堅持「只買好公司」和「買在好價格」等2大原則。 謝士英大方透露自己的持股清單，前7大持股中，以玉山金490張最多，統一207張次之，以及聯電132張、長興120張、永豐金100張，光是5檔合計就逾千張。 此外，他還擁有60張的佳世達，00940（元大台灣價值高息）也有60張，以及裕融、緯創、聯華食、大統益、寶成、大成、台塑、南亞、宏碁、富邦金、王品等多家股票，靠著18檔總持股，打時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
台股TISA基金黑馬！凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來，短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元，其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長，成為市場中另一匹黑馬。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
00919新納成分股 台新新光金爆63萬張巨量改寫新天價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
全村的希望！美光財報亮眼 盤後股價大漲逾8%
美光科技 (Micron Technology)台灣時間今（18日）清晨公布第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲超過8%。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
高盛點名鴻海給出 400 目標價，算算至少還得漲 80%，衝了？
美系外資高盛證券大舉調升目標價至 400 元，這獲利空間一算不得了，但你要現在就衝進去卡位嗎？玩股網 ・ 1 天前 ・ 5
爸賣千萬房給兒「利用免稅贈與補錢」⋯一疏忽恐罰百萬！房產移轉地雷多？如何減稅？
不少父母會替孩子準備房產，但移轉時要留意稅務問題，有資深資產傳承顧問分享案例，一位父親打算賣房給兒子，之後再利用每年的贈與免稅額，把錢轉回到兒子帳戶，沒想到這麼做，不僅會被國稅局追回稅款，還要加上1至3倍罰鍰，金額恐達百萬以上，這到底是怎麼回事？該怎麼做，才能將房產順利轉移給子女，並合法減稅？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
台股盤前／甲骨文重挫美股全倒！台指夜盤跌279點 台股面臨季線保衛
台股今（18）日開盤面臨沉重壓力，美股四大指數全面收黑，其中那斯達克重挫418點、跌幅達1.81%，費城半導體指數更暴跌3.78%，拖累台指期夜盤重挫279點、台積電期貨盤跌20元作收，市場氣氛轉為保守，指數恐再度考驗季線支撐力道。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9
吉祥全再拉漲停！BBU概念股強噴「加百裕、興能高亮燈」 花王、銘鈺攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受撤資消息衝擊，美股甲骨文（ORCL-US）拖累博通（AVGO-US）、輝達（NVDA-US）下挫，美股四大指數周三全數收黑，台積電ADR...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
14檔政策護盤 力抗外資
外資連續三個交易日狠提款不手軟，合計大賣超1,408億元，因台積電（2330）領跌摜破季線，政策護盤急急如律令，八大公股行庫旗下券商連三買，統計三日大買台積電、廣達（2382）、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股大敲共264億元，力抗外資賣壓。工商時報 ・ 14 小時前 ・ 9
10月獲利年增39433.33%超狂！華邦電盤中強漲4%攻頂成交王 美光帶飛記憶體爆量噴出
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（18）日開低震盪，早盤一度下跌174.4點至27350.77點，目前加權指數仍在盤下震盪。不過美國最大記憶晶片生產商美光（...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
美光財報點火！華邦電再改寫新天價 今年來暴漲近5倍
美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）清晨公布財報皆優於預期，再加上財測樂觀，激勵盤後股價大漲近9%。記憶體族群今（18）日也逆勢穩軍心，指標股華邦電（2344）最高來到77.8元，上漲逾5%，再度改寫新天價，今年以來股價已大漲近5倍。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 2
焦點股》美光即將公布財報 記憶體族群翻漲
美光即將公布財報，AI持續帶動記憶體缺貨漲價，在市場看多情況下，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）、十銓（4967）、威剛（3260）、創見（2451）等記憶體族群今日成交熱絡，股價紛勁揚，成為盤面主流類股之一。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1