利率按兵不動釋「鷹中帶鴿」訊號 鮑爾卸任前…Fed難降息

美國聯準會（Fed）28日決議利率按兵不動，符合市場預期，決策聲明與主席鮑爾的談話釋出「鷹中帶鴿」訊號，在暗示短期內不會進一步降息之際，更樂觀看待通膨前景。經濟學者預測，Fed最早要到鮑爾5月卸任之後、甚至9月才會恢復降息。

Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決議，維持聯邦資金利率區間於3.5%至3.75%不變，決策聲明透露對就業市場對憂慮降低，刪除「近月來就業成長出現下滑風險」，以及「風險平衡態勢轉變」等語句，轉而強調就業出現「穩定」訊號，也更樂觀看待經濟前景。

Fed對經濟成長的形容從「溫和」改為「穩健」。但理事沃勒與米倫都投下「異議票」，主張降息1碼。

鮑爾在決策會後記者會上表示，FOMC「廣泛」支持維持利率不變，由於經濟成長熱絡，且近月來就業市場持穩，利率顯然並未處於「有強力約束性」的領域，Fed不急於進一步降息。

他表示，「經濟再度展現超出我們意料的力道，這不是第一次」。

他也說，勞動市場數據顯示「回穩證據」，「就業與通膨之間的關係仍有些緊張，但比之前減輕」，對降息前景表達鷹派態度，強力暗示Fed在未來幾個月都將維持利率不變。

不過，鮑爾對通膨做出鴿派解讀，認為關稅對通膨的「許多」影響已傳導到經濟，Fed追蹤數據暗示傳導效應將在今年中幾季「攀峰」，可能成為Fed能夠進一步寬鬆貨幣政策的訊號。他也說，「其他好消息」包括「服務業等各類別通膨都在減緩」，而通膨預期回落「令人安心」。

鮑爾與一些官員一再表示，關稅只會引發一次性的物價上漲，但其他官員比較不放心，因為通膨率幾年來一直高於2%目標。

