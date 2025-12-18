利率連七凍 關稅納未來降息評估

中央銀行18日召開年終理監事會，政策利率「連七凍」。圖為央行總裁楊金龍。（鄧博仁攝）

中央銀行18日召開年終理監事會，一如外界預期，政策利率「連七凍」，重貼現率停留在2％水準。對於何時可能調整利率，央行總裁楊金龍表示，過去雖曾以通膨率低於1.5％作為降息的參考指標，不過恐怕太單一，現在評估利率政策，還必須納入關稅政策影響。

央行昨也公布明年重大經濟指標預估，經濟成長率（GDP）方面，受惠AI等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，民間投資亦續增加，加以民間消費動能回升，今年經濟成長率為7.31％，考量國際機構預期明年全球貿易量成長放緩，預測值為3.67％。這個數值，比日前主計總處發布的3.54％略高，也是目前國內各機構預測中最高。

楊金龍透露，近期AI討論度高，央行日前邀請宏碁董事長陳俊聖演講，也是為了探討AI是否有泡沫化疑慮，主要是企業家的角度跟經濟學家不太一樣，會更貼近市場脈動，央行當然也是想知道，AI到底會不會泡沫化。

楊金龍表示，今年受惠於AI需求，台灣出口暢旺，先前很多人預估，新台幣可能因此升值，但7月以來新台幣一路走弱，原因就是資金持續流出，過去衡量匯率看經濟基本面，但金融自由化以後已非如此，尤其外資參與台股程度很深，資金更是短期、鉅額移動。

物價方面，央行預估今年消費者物價指數年增率（CPI）與核心CPI年增率分別為1.66％、1.65％，明年因國際機構預期油價走低，加以部分商品貨物稅減、免徵降價效果持續，以及服務類通膨可望維持緩降走勢，明年CPI及核心CPI年增率均為1.63％，仍低於2％。

雖然美國聯準會上周降息1碼，但我國仍決議利率連續第七季不動。楊金龍表示，現在的貨幣政策基調是「適當的」，央行也會透過公開市場操作，讓市場的資金能夠充裕、寬鬆，要講的話就是「緊中帶鬆」，接下來要看美國232條款，倘若之後出爐的條件很嚴苛，才會有降息的空間。