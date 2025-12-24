利率點陣圖未來看不到？ 貝森特暗示：Fed通膨目標應改採「區間」、取消點陣圖

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周二（23 日）暗示，在美國通膨率穩定回落至聯準會（Fed）目標 2% 後，可考慮重新檢視其政策框架，包括以通膨「區間制」取代固定的點位目標，及取消利率路徑「點陣圖」。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周二（23 日）暗示，在美國通膨率穩定回落至聯準會（Fed）目標 2% 後，可考慮重新檢視其政策框架，包括以通膨「區間制」取代固定的點位目標，及取消備受市場關注的利率路徑「點陣圖」。

貝森特在接受節目專訪中雖強調，在通膨率確切回歸 2% 之前，不宜調整目標以維持信譽，但也明確表示，一旦通膨受控，他支持引入「區間」概念（例如 1.5%～2.5% 或 1%～3%）。他認為，經濟系統更類同於「生物學」而非物理學或數學，追求小數點等級的確定性是荒謬的。市場與經濟是非線性的複雜系統，政策應更加靈活，試圖錨定一個精確數字，不符合實際經濟運作規律。

貝森特主張，央行應縮小對經濟的干預範圍，回歸更為傳統的幕後角色，並與財政部進行更有效的政策配合。此外，他還透露現任聯準會臨時理事米蘭（Stephen Miran） 可能在二月、三月重返白宮，此時間點被市場解讀為，與下一任主席的提名決策相符。

貝森特進一步指出，聯準會新主席可能會考慮廢除逐季發布的經濟預測摘要中之「點陣圖」，該工具長期以來引導市場對利率走勢的預期。他列舉的潛在人選例如沃什（Kevin Warsh）、哈塞特（Kevin Hassett）和沃勒（Chris Waller），均傾向於縮小聯準會的職能範圍，這項改變旨在降低市場過度依賴短期利率預測，使聯準會的政策意圖傳導更為直接和清晰。

此外，貝森特也嚴厲批評了聯準會過去十多年中實施的量化寬鬆（QE）政策，稱其是「不平等的引擎」（engine of inequality）。他認為，聯準會為長期持有資產的人推高了資產價格，導致擁有資產的群體與一般勞工階級間的貧富差距擴大。他認為，央行大規模資產購買，只能限於應對緊急危機的工具，類似於英國央行在市場動盪期間的短期干預，或是傳統的「最後貸款人」，提供市場流動性，而非長期維持龐大的資產負債表。

貝森特指出，聯準會目前因高價購債，每年面臨約 1,000 億美元虧損，這與以往央行向財政部上繳利潤的情況形成鮮明對比。期盼未來的聯準會能像以前一樣，是一個在後台運作、可預測的機構，而非讓市場和美國人民需時時緊盯每個詞彙的波動源。並認為，應類似於德國央行的模式，主張聯準會應與財政部進行更緊密的配合。若財政部要展現控制赤字的決心和成果，聯準會應透過降息來「為財政緊縮鋪平跑道」。

