利率「連7凍」！ 房市仍未鬆綁 楊金龍：緊中帶鬆

央行第四季理監事會如預期維持利率「連7凍」，並對房市管制措施做出「緊中帶鬆」的調整，將不動產貸款總量目標回歸銀行內部自主管理，但央行總裁楊金龍直言對房市管制成效仍不夠滿意。在人工智慧產業助力下，央行上修今年GDP成長率至7.31%，明年則預估達3.67%。新台幣18日終止連3貶，以31.516元作收，升值1分。

新台幣近期連續貶值後終於止跌回升，於18日收盤價31.516元，升值1分。央行第四季理監事會如市場預期維持利率「連7凍」，重貼現率續維持在2%。對於房市管制措施，央行未放寬第七波信用管制，但將不動產貸款總量目標回歸銀行內部自主管理，央行總裁楊金龍形容此舉為「緊中帶鬆」，同時直言對房市管制成效仍不夠滿意。此外，在人工智慧產業助力下，央行上修今年GDP成長率至7.31%，明年則預估達3.67%。

新台幣匯率近期連續3天收黑，主因年底外資倒貨、熱錢賣超台股，導致股匯雙殺。18日開盤時新台幣以31.55元開出，貶值2.4分，盤中一度貶至31.595元，貶值6.9分，但最終收盤時止住跌勢，以31.516元作收，升值1分。央行總裁楊金龍表示，新台幣變動與台股有密切關係，外資對台灣股市影響很深，當外資有疑慮而撤出時，影響力道非常強。市場分析認為，新台幣貶值為短線趨勢，而明年美元走勢偏弱。

央行在第四季理監事會中重申，外匯市場由供需決定，只有在市場出現不規則失序時才會出手維持秩序。關於利率政策，央行決定維持按兵不動，連續第七次凍結利率，重貼現率持續維持在2%，符合市場預期。至於房市管制措施，央行雖未放寬第七波信用管制，但給予銀行更多彈性。

楊金龍解釋，央行會評估房市管制措施的目標達成情況，當成效不如預期且情況嚴重時，央行會與相關單位討論。他直言，如果對成效很滿意就會放寬管制，但很顯然目前尚未達到放寬的條件，因此形容此次調整為「稍微緊了帶鬆」。具體而言，從明年起，不動產貸款總量目標將回歸銀行內部控管，但銀行需每月向央行報告。楊金龍強調，央行將繼續辦理專案金檢，監督銀行執行情況。

AI助攻，今年GDP上修至7.31%，明年估3.67%。（圖／TVBS）

在經濟展望方面，受惠於人工智慧產業發展，央行預期今年全年經濟成長率將達7.31%，明年仍能穩健成長至3.67%。物價方面，央行預測今年消費者物價指數年增率為1.66%，核心消費者物價指數為1.65%，明年則為1.63%，顯示通貨膨脹維持緩降趨勢。此次央行年度最後一次理監事會雖無太多意外，但央行對房市調控的決心依然堅定。

