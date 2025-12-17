利用不實股權轉讓規避子公司遭強制執行 台玻集團總裁林伯實被起訴

台玻集團總裁兼實聯長宜控股公司董事長林伯實。資料照。廖瑞祥攝



台玻集團總裁兼實聯長宜控股公司董事長林伯實，因涉嫌利用不實股權轉讓安排，規避名下子公司股權遭強制執行，因而遭實聯長宜公司股東吳秀珍告發，士林地檢署調查後認林伯實涉犯《刑法》行使業務登載不實文書罪，依法起訴。另外林妻徐莉玲、林子林佳翰罪嫌不足，處分不起訴。

士林地檢署查出，實聯長宜控股公司成立後，向中國北京中瑞藍科公司股東收購股權，由林伯實擔任中瑞藍科公司董事長，為了收購更多的中藍科公司股票，實聯長宜控股找中瑞藍科大股東恆天創業投資公司，簽立為期3年股權轉讓契約，契約內容但書記載中瑞藍科公司必須在3年後成功上市，否則實聯長宜控股公司必須以每股人民幣4元價格購買恆天公司持有的中瑞藍科公司股票。

事後，中瑞藍科公司營運狀況太差無法上市，恆天公司對實聯長宜控股公司提出仲裁，要求履約購買中瑞藍科公司股票，林伯實為規避風險，於2020年12月策劃一系列虛假交易。

檢方指出，林伯實代表實聯長宜控股公司，與妻子徐莉玲代表的「SL Business Management Limited Company」（SL公司）簽署股權轉讓協議，將實聯長宜控股百分百持股、註冊資本額高達3400萬美元（約新台幣10億2000萬元）的子公司「實聯長宜淮安科技有限公司」，以2000萬美元（約新台幣6.5億元）全數轉讓給SL公司。然而，SL公司並未依約支付任何款項。

此外，林伯實於2021年4月21日，允許SL公司將上述股權設定質權給他實際經營的台灣實聯公司，並完成相關登記程序，使實聯長宜控股公司喪失實聯淮安公司所有權，而轉由林伯實實際經營的台灣實聯公司及其妻子徐莉玲、兒子林佳翰所任董事的SL公司持有，損害實聯長宜控股公司權益，因而遭公司股東吳秀珍提出告發。

士林地檢署調查後認為林伯實涉犯《刑法》第216條、第215條的行使業務登載不實文書罪嫌，依法提起公訴。至於SL董事、林伯實的妻子徐莉玲、兒子林佳翰罪嫌不足，處分不起訴。

