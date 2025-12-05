利用光復鄉洪災詐騙 花檢起訴求刑1年以上 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

花蓮縣光復鄉因9月23日受到樺加沙颱風影響造成災害，曾姓男子竟利用「可獲得善心人士捐贈家電」的愰子詐騙16名災民7萬4000元，花蓮地檢署今（5）日依詐欺取財罪嫌起訴曾男，並具體求處徒刑1年。

檢方調查，曾男於11月間，在花蓮縣光復鄉，利用災民亟需重建家園之際，向吳姓民眾等16名被害人佯稱，補貼運費等款項即可獲得善心人士捐贈洗衣機、冰箱、 電視機、電暖器等家電，致該等被害人信以為真而陷於錯誤，分別交付現金新台幣3000元至7000 元不等，總計7萬4000元予曾男。

廣告 廣告

之後經民眾發現情況有異，感到受騙而報警處理，檢察官黃蘭雅指揮花蓮縣警鳳林分局偵辦。警方於11月28日，在光復車站將曾男逮捕到案，並扣得現金4萬5600元及相關證物。

檢察官偵查終結起訴曾男，並審酌曾男利用花蓮縣光復鄉9月23日受到樺加沙颱風影響造成災害，民眾住家內電器用品受損而迫切需購買家電用品之際，遂行詐騙，嚴重影響被害人之身心及生活狀況，且犯後藉詞狡飾，毫無悔意，惡性重大，未與被害人和解，請就被告各次犯行分別量處有期徒刑1年以上之刑，以資懲儆。

照片來源： 花蓮地檢署

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【世界唯一2-1】翻新國定古蹟嘉義舊監 引進地方創生團體活化舊監

【世界唯一2-2】嘉義舊監獄沉浸式體驗 體驗舍房生活

【文章轉載請註明出處】