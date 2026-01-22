利用國際電話轉接詐騙 不法所得一千五百萬元

%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E8%BD%89%E6%8E%A5%E8%A9%90%E9%A8%99%E4%B8%8D%E6%B3%95%E6%89%80%E5%BE%97%E4%B8%80%E5%8D%83%E4%BA%94%E7%99%BE%E8%90%AC%E5%85%83

【民眾網許順德臺中報導】游姓男子為首的詐騙集團利用國際電話轉接後，不會播放「注意詐騙」語音，將國際電話轉接後偽裝成中華電信市話，向民眾佯稱門號涉及詐騙，進而騙取存款，短短一個月有九人受害，損失高達一千五百萬元；檢警獲報在去年九月破門攻堅，查獲游男等四人，檢方聲押游、莊二人，全案廿二日偵結，依詐欺及組織犯罪條例罪嫌提起公訴。

刑事局電偵大隊二隊在去年偵辦「截電專案」，透過165資料庫大數據分析，發現近期多起假冒中華電信、NCC的詐騙案中，詐騙門號已通報業者停斷話，但部分門號卻顯示為「空號」或「無撥打紀錄」，全案有九人被害，損失金額達一千五百萬元，經報請臺中地檢署檢察官張凱傑指揮後，與臺中市刑大偵二隊、科偵隊共同偵辦。

檢警向電信業者查詢路由、分析，發現涉案詐團利用國際電話轉接方式，使用網路電話進線，再竄改門號發話至特定電信人頭門號，設定指定轉接詐騙國內被害人。

檢警鎖定詐團設置的機房位於臺中市七期商辦大樓後，去年九月間出動特警破門攻堅，查獲游姓男子（四十九歲）、莊姓幹部（五十八歲）等四人，查扣手機、筆電等贓證物；檢察官在廿二日偵結予以起訴。

《圖說》臺中司法大廈。（記者許順德翻攝）