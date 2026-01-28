利用外籍旅客運毒！刑事局破獲黑幫毒品走私集團 4人遭羈押

刑事警察局持續溯源追查幕後首腦，查出以某幫派吳姓、劉姓成員為首之毒品走私集團。圖：讀者提供

刑事警察局去(114)年2月偵破販毒集團案，持續溯源追查幕後首腦，查出以某幫派吳姓、劉姓成員為首之毒品走私集團，利用外籍人士以行李夾帶毒品方式入關，販毒行為遍及北台灣。案經專案小組埋伏、蒐證後，見時機成熟立即發動查緝行動，查獲吳姓、劉姓主嫌及共犯等共19人，並查扣毛重1萬3148公克的大麻27包、毒咖啡包1包、毛重129.57公克的愷他命23包、子彈3顆、K盤、匾額1對、開山刀3把、茶杯3個、信號槍1把、藤條2支、辣椒噴霧4支、撬棍1根、甩棍1支、球棒1根、彈簧刀2支、磅秤、犯罪所得92萬9100元、手機29支等證物，全案依違反毒品危害防制條例移請台北地方檢察署及桃園地方檢察署偵辦，劉姓主嫌及共犯等4人遭羈押。

全案依違反毒品危害防制條例移請台北地方檢察署及桃園地方檢察署偵辦，劉姓主嫌及共犯等4人遭羈押。圖：讀者提供

刑事局說明，去年2月間，刑事局偵三大隊查獲連姓犯嫌等人販毒集團案，持續溯源追查幕後首腦，經長期蒐證，查出以某幫派吳姓、劉姓成員為首之販毒集團，販毒行為遍及北台灣。案經專案小組埋伏、蒐證後，見時機成熟立即發動第一、二波查緝行動，在新北市新店地區拘提某幫派劉姓、安姓、許姓成員，以及孫姓、劉姓、劉姓、林姓、王姓、李姓、黃姓、鄭姓、高姓犯嫌等人到案。

經專案小組彙整分析情資及深入追查毒品來源後，查知吳姓、劉姓幫派成員於去年8月初透過外籍人士以行李夾帶毒品方式入關，層層轉手，確認安全無虞後始將毒品轉交給吳姓、劉姓幫派成員等人。專案小組埋伏、蒐證後，見時機成熟立即發動第三波查緝行動，搜索、拘提幕後主嫌吳姓、吳姓、吳姓、蔡姓犯嫌等人到案；調查發現，該集團有黑幫分子介入策劃，分工細膩，除指揮旗下成員運輸及販賣毒品外，更利用泰國籍旅客以行李夾帶方式入關、並設置層層斷點，以躲避警方查緝。案經縝密分析，抽絲剝繭，掌握該集團操作模式及據點，終將幕後主嫌吳姓、劉姓幫派成員查緝到案，詢後全案依違反毒品危害防制條例移請台北地檢署及桃園地檢署偵辦，劉姓主嫌及共犯等4人羈押。

刑事局指出，為落實行政院訂頒之「新世代反毒策略行動綱領」第二期「溯毒、追人、斷金流」之「斷絕毒三流」反毒總目標，專案小組以「人」為中心追緝運毒網絡成員，溯查源頭並強勢壓制幫派，展現截毒關口、溯源斷根之決心。警方也提醒，毒品嚴重影響社會治安、國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄，在此特別呼籲民眾切勿以身試法；刑事局會持續強力掃蕩不法黑幫及毒品集團，精準溯源斷根，全力打擊瓦解製、運、販毒組織，以維護國民安居樂業之生活空間。

