利用大賣場廁所交付詐款製造斷點賺1千 換來1年半徒刑

〔記者李立法／屏東報導〕張姓男子擔任詐團車手，經收取被害人交付的20萬元後，依詐團高層指示，將贓款放置在大賣場廁所內，製造斷點，並取得1000元報酬，被害人驚覺受騙，報警抓人，警方循線逮到取款的張男送辦，屏東地院依共同詐欺取財罪判處張男1年6個月徒刑，並追繳1000元不法所得，張男還得面臨被害人的求償。

李姓男子誤信投資詐騙技倆，加入詐團LINE群組後註冊假投資APP，以為可投資獲利，去年5月間將20萬元交付給冒充投資公司專員的張姓車手，張男拿到現金後，依照詐團高層指示，將贓款放在屏東市一家大賣場的廁所，以此製造金流斷點，張男也因此獲得1000元的報酬。

李姓被害人事後查覺受騙，報警處理，警方循線逮到詐團車手張男送辦，張男為了1000元報酬，被詐團切割，須獨自面臨法律制裁與被害人的求償；屏東地院依共同犯詐欺取財罪，判處張男1年半徒刑，並追繳不法所得1000元；可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

