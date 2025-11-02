利用學校望遠鏡 揭密M39星團 金門高中勇奪旺宏科學獎金牌

金門高中學生楊甯鈞（右二）利用校園望遠鏡觀測M39星團外圍區域，並在觀測天域發現M39的成員星，獲旺宏科學獎金牌。(中央社)

記者王誌成∕台北報導

旺宏教育基金會二日舉行第二十四屆旺宏科學獎頒獎典禮，今年共有一百四十九校、七百六十四件作品參賽，最後有十九件作品入圍決賽。首件地球科學類別的金牌獎作品，由金門高中學生楊甯鈞利用校園望遠鏡觀測Ｍ３９星團外圍區域，並在觀測天域發現Ｍ３９的成員星，也是歷年離島學生獲得的最大獎。

教育部次長劉國偉強調，旺宏科學獎不僅是高中諾貝爾獎，更像科學界的聖盃，教育部會持續支持旺宏科學獎。而科學的教育不但要向下扎根也要向國際拓展，因為科學是無邊界的，鼓勵同學做中學、學中做，更要關注國際的動向、拓展視野。

旺宏電子暨旺宏教育基金會董事長吳敏求表示，參賽隊數再度創新高，顯見越來越多師生與家長，相信參與科展實作對培養孩子科學素養的重要性，參賽的經歷可以學習到難能可貴的經驗，相信學生在參賽過程所學習的邏輯思維和解決問題的能力，未來將可應用到各領域，成為人生中最重要的能力之一。

參賽作品不乏關心永續議題的新應用，包括鳳山高中的團隊利用過期牛奶製成無汙染酪蛋白漆；竹東高中研究團隊讓廢棄暖暖包重生，用以檢測市售洗面乳水楊酸含量；台中一中團隊研究大型語言模型（ＬＬＭ）於社群媒體生成內容的擬真度及可辨識度等。