利用時間差炒股！ 「第一代少年股神」複訊1500萬交保

知名股市大戶蕭漢森身穿黑色夾克，頭上帶著帽子走進北檢。（圖／東森新聞）





有著「第一代少年股神」稱號的蕭漢森涉嫌利用親友和公司法人帳戶，炒作7檔上市股票，不到1年獲利將近5千萬。北檢發動搜索，約談五人到案，經過複訊後，他依1千5百萬交保。

身穿黑色夾克，頭上帶著帽子走進北檢，他是台灣知名股市大戶蕭漢森，涉嫌炒作7檔上市股票掛假單，利用親友及公司人頭帳戶海量下單，讓市場誤以為主力進場，隨後又在開盤前幾秒取消交易，等到散戶進場後，再順手出脫手中持股獲利，短短10個月內，獲利將近5000萬元。

檢調22日兵分9路搜索，傳喚蕭漢森姊姊弟弟等5人到案，蕭漢森經複訊後，依1500萬元交保，過去他與弟弟長期活躍金融市場，從小就開始看盤，有著「第一代少年股神」的稱號，如今卻捲入爭議。

