利用晚上睡覺時洗腎 年輕洗腎女選腹膜透析
▲副院長陳殷正表示，腹膜透析可以在每天晚上睡覺時完成洗腎，時間彈性，對於生活的衝擊較小，也比較可以兼顧工作。（記者方一成攝）
四十三歲住埔心鄉的黃女士在三個月前因天旋地轉的頭暈，到衛福部彰化醫院急診，經一連串檢查竟是末期腎臟病，無奈接受洗腎，她選擇血液透析，卻又難以兼顧工作，再改成腹膜透析。她表示，腹膜透析沒有打亂她的生活節奏，還是能如常生活。彰化醫院副院長陳殷正表示，腹膜透析可以在每天晚上睡覺時完成洗腎，時間彈性，對於生活的衝擊較小，也比較可以兼顧工作。
陳殷正今（二十）日表示，一般的洗腎患者大部分透過血液透析，每週到醫療院所三次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是腹膜透析，自行在家操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後再將藥水引流出來，大部分人會不放心自己的操作過程，所以大多選擇血液透析，但腹膜透析可自行決定洗腎時間，越來越多人採用。最重要的是「醫病共享決策」，洗腎者也是決策者，可以決定用哪一種方式洗腎。
黃女士表示，近一年來她有頭暈的毛病，同時還吃不下、噁心，整天疲倦，一年前醫師就告訴她腎臟狀況很差，未來極可能需要洗腎，但她忙於工作，也因為她小時候骨癌，飽受折磨才醫好，對於病痛抱持「遇到就面對」的態度，未再就醫追蹤，果然一年後，頭暈到天旋地轉，無法站立，身體撐不住了，躲不過洗腎。
腎臟科醫師黃耀宣表示，黃女到院時，貧血嚴重，腎絲球過濾率只剩二.三，肌肝酸高達十七.九 mg/dL，其他相關數值也都很差，住進加護病房，確定是尿毒症，是必須洗腎的末期腎臟病，當天就進行血液透析，情況才好轉。黃女沒有糖尿病等高風險洗腎因素，卻在壯年就末期腎臟病而必須洗腎，原因難以下定論。
黃女則認為，走到洗腎的地步，可能和她過往的骨癌治療，傷害腎臟有關，但既然發生了就面對，怨天由人也沒用，幸好醫護人員陪她走過這一段煎熬的日子，副院長常到病房看她，向她分析不同透析方式的利弊。
黃女原本選擇常見的血液透析，一週到醫院洗腎三次，但做了六次之後，她覺得太浪費時間又沒彈性，影響工作，因此改為腹膜透析。黃女說，經過醫護人員耐心指導，自己操作並不困難，每天晚上睡覺前操作，早上醒來也同時洗腎完成，不會浪費時間，跟睡覺同步，時間彈性，只要一個月回診一次，方便多了。
黃耀宣表示，腹膜透析要先植管，彰化醫院早已引進微創的「床邊植管」，以局部麻醉的方式，透過超音波導引，放到腹腔內，在門診即可完成，導管在衣服內，外觀看不出來，是影響生活最小的方式。腹膜透析和血液透析都由健保給付，對患者而言，在費用上沒有差別。
