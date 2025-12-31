利用普發現金1萬元話術詐騙 士檢起訴詐團4嫌求刑3年

士林地檢署。侯柏青攝



今年10月間政府推行「普發現金一萬元」時，有詐團假冒郵局、檢警連繫被害人，謊稱有人冒名申辦「普發現金一萬元」，再以涉及洗錢要求對方配合調查，以此詐騙320萬元，士林地檢署溯源追查到詐團的4名共犯，以涉犯《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》等罪，依法起訴，並建請法院對4人各量處3年徒刑。

檢警查出，今年10月間，徐姓男子招募張姓男子加入由劉姓、黃姓被告、以及Telegram 暱稱「沙特爾」、「AZ」等人所組成詐欺集團，想要趁著政府推行「普發現金一萬元」政策大撈一票。

該集團於今年10月28日中午，假冒郵局以電話連繫被害人，謊稱有人冒用被害人名義申辦「普發現金一萬元」，再假冒檢警名義，以涉嫌洗錢須配合調查為由交付遭扣押的款項，致被害人陷於錯誤，依指示於同日交付現金320萬元。

士林地檢署獲報後由檢察官郭宇倢指揮台北市政府警察局士林分局組成專案小組，循線追查當天收取款項的張姓被告、及在現場監控的黃姓被告，並溯源追出徐姓、劉姓被告共謀。

檢察官調查後認為4名被告涉犯《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，依法起訴。另外張姓、黃姓被告的犯罪所得各5萬元、徐姓被告犯罪所得1萬4000元，均請法院宣告沒收。

考量4名被告詐欺被害人所獲取的財物或財產上利益金額達300萬元以上，審酌犯罪所生損害及被害人受害情形，檢察官建請法院量處有期徒刑3年。

