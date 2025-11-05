利用權勢性侵、猥褻 前環保署總隊長李健育判刑5年2月 9

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

前環境保護署環境督察總隊總隊長李健育，涉嫌利用公務權勢及機會，對女同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工多次猥褻及性侵，台中地檢署偵查後，6月13日依涉犯刑法之強制猥褻罪嫌6 罪、利用權勢猥褻罪嫌3罪、強制性交罪嫌1 罪，共計10罪，向法院提起公訴；台中地院今（5）日將李判刑5年2月。可上訴。

檢方起訴，李健育在去年11月遭監察院審查全數通過彈劾移送懲戒法院，今年4月17日遭台中地檢署拘提後收押台中看守所至今。檢察官謝怡如審酌被告時任機關之最高長官，本應謹言慎行、潔身自愛，作為全體同仁之表率，竟為逞一己私慾，恣意侵害受其指揮、監督之下屬，嚴重敗壞官箴，重創所屬機關形象，更造成被害人身心難以抹滅之重大傷害，建請法院從重量刑，以儆效尤。

檢方調查，李健育在111年、112年間，藉其長官權勢，利用在台中市機關處所辦公時間，及前往連江縣、花蓮縣、台北等地區出差之機會，對女性所屬職員、學員施加強制猥褻、利用權勢猥褻、強制性交等性侵害行為，被害人合計4人，偵查終結認定被告涉犯刑法之強制猥褻罪嫌6罪、利用權勢猥褻罪嫌3罪、強制性交罪嫌1罪，共計10罪，向法院提起公訴。

李健育對其中3名被害女子的犯罪行為分別是，利用出差時，碰觸A女手部、頭髮、腰際與腹部，甚至在車上意圖將手摸進上衣被阻擋後，直接親吻A女嘴唇，還詢問「想當到什麼職位」。

在辦公室內將手伸進B女衣褲裡碰觸身體隱私部位，要B女坐其腿上，在總隊長室裡的小休息室對B女又抱又親，還將手伸進衣褲；出差時，在車上握住B女的手、碰觸身體及親吻，在住宿房間內對B女又抱又親。

在辦公室內觸碰C女肩膀、肚子、手部、臀部、腰部，親吻額頭臉頰，還用手指戳胸部，揶揄C女身材比較肉，於出差時，趁C女進入他住宿房間洽公時，從背後抱C女。

至於第4名被害女子則是，利用D女到辦公室拜訪機會，邀約女方進入辦公室休息室，強行解開女方上衣紐扣，撫摸女方胸部，並不顧女方抗拒，以另一手伸進女方內褲，將手指插入陰道，離開休息室時，再強抱女方並伸舌強吻。

