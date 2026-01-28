利用泰國人走私運毒 直搗幫派堂口查獲大麻逾13公斤

cnews204260128a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事警察局偵三大隊，於去年2月間，查獲連姓嫌犯等人，涉嫌販毒集團案。刑事局表示，持續溯源追查幕後首腦，長期蒐證後查出，自稱竹聯幫成員的吳姓、劉姓嫌犯等人，販毒行為遍及北台灣。專案小組埋伏、蒐證後，見時機成熟，循線發動第一、二波查緝行動，在新北市新店地區，成功拘提劉姓、安姓、許姓等自稱竹聯幫仁堂弘仁會成員等12人。查扣大麻27包約重1萬3148公克、毒咖啡包、K他命23包約重129.57公克等。

廣告 廣告

刑事警察局表示，彙整分析情資及深入追查毒品來源後，調查發現吳姓、劉姓嫌犯等人，涉嫌於去年8月初透過泰國籍人士，以行李夾帶毒品方式入關，層層轉手，確認安全無虞後，將毒品轉交給2人等。專案小組埋伏、蒐證後，見時機成熟，立即發動第三波查緝行動，先後在台北市、新北市、桃園市、雲林縣等地，循線搜索、拘提吳姓等4名幕後主嫌到案。

警方表示，查獲大麻27包約重1萬3148公克、毒咖啡包、K他命重約129.57公克、子彈3顆、K盤、匾額1對、開山刀3把、茶杯3個、信號槍1把、藤條2支、辣椒噴霧4支、撬棍1根、甩棍1支、球棒1根、彈簧刀2支、磅秤、犯罪所得新台幣92萬9100元、手機29支等物。

cnews204260128a10

刑事局調查發現，販、運毒集團，有黑幫分子介入策劃，分工細膩，除指揮旗下成員運輸及販賣毒品外，更利用泰國籍旅客，以行李夾帶方式入關，並設置層層斷點，以躲避警方查緝。訊後全案依違反毒品危害防制條例，移送台北地方檢察署及桃園地方檢察署偵辦，劉姓主嫌及共犯等4人，已聲請羈押獲准。

刑事局表示，毒品嚴重影響社會治安、國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄。也呼籲民眾，切勿以身試法；更會持續強力掃蕩不法黑幫及毒品集團，精準溯源斷根，全力打擊瓦解製、運、販毒組織，以維護國民安居樂業之生活空間。

cnews204260128a09

照片來源：刑事局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

涉竊農場電纜線 警逮40歲男查獲電纜線9.16公斤

涉仿潮牌包裝毒品 路檢查獲咖啡包唾液快篩又涉毒駕

【文章轉載請註明出處】