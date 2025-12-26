利用洗腎里民喪子期間盜賣2000萬房產 新北特優里長成「地面師」遭求重刑

新北市三重區前五順里長洪嘉仁，利用里民喪子悲痛，加上長期洗腎行動不便，竟盜賣其房產，遭檢方起訴並求處重刑。（圖／報系資料照）

新北市三重區前五順里長洪嘉仁在當地連續六連霸，還曾榮獲「特優里長楷模」，他卻在2022年間利用里民信任，趁被害人長年洗腎、行動不便時，假借申請補發土地及建物所有權狀，實則盜賣其市價約2000萬元的房產，新北地檢署26日偵結，依公務員假借職務上機會三人以上詐欺取財等罪嫌起訴洪嘉仁等4人，並建請從重量刑。

檢方調查，洪身為里長而深得里民信任，被害人是其轄內里民，2022年5月間因名下 2 筆三重區土地及建物所有權狀遺失，加上年長洗腎、行動能力及視力均狀況不佳而求助洪男。

洪嘉仁佯裝要委託他人申請補發權狀，需要印鑑證明及簽立多項文件為由，先偕同被害人至戶政事務所辦理多張印鑑證明而取得其中數張，並趁機竊得被害人之印鑑章，再要求被害人簽立補發權狀之委任書等文件中夾雜房地出售同意書、房屋使用協議書、房屋租賃契約等文件，被害人一時不查均加以簽名。

洪嘉仁則在同年11月，將賣房文件盜蓋被害人印鑑後交給周姓共犯，周以買賣名義將被害人的不動產轉移到自己名下，又將市價約2000萬元的房產，以930萬元賤賣給吳姓男子，洪則在取得賣房價款後與周分潤，還退款100萬元給吳，其餘款項則領出存進徐姓女友帳戶，由徐購買金融商品以遮斷犯罪所得流向。

直到2024年，吳以租約到期為由，要求被害人遷讓房地，被害人這才發現房產遭盜賣，於是向新北地檢署提告，檢方指揮警方偵辦，先後執行2波拘提，逮捕洪男等4人到案，全案於26日偵結。

檢方認為，洪嘉仁身為里長，本應扶持轄區內弱勢里民，為他們提供救助，竟利用被害人對其之信任，在被害人甫喪子且長期洗腎、身心狀況均欠佳之際，與被等等人共謀盜賣本案房地，造成人之財產損失甚鉅，甚恐因此流離失所，所為惡劣至極，建請從重量刑。

