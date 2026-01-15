利用生成式人工智慧技術仿真假帳號 中共網軍滲透全球下個目標美國！

【記者 張達威／台北 報導】美國學者研究指出，中國大陸公司中科天璣（GoLaxy），利用生成式人工智慧（Generative AI）技術，將民主社會辯論、透明、多元的特性加以武器化，透過每天使用的社群平台驅動大規模的輿論操控，「中科天璣」長期與中共黨政軍合作，已將技術部署到香港和台灣，下個目標可能是美國。

「中科天璣」結合生成式AI與龐大的個人資料庫，透過挖掘社群媒體平台資料，以動態心理側寫，根據個人的價值觀、信仰、情感傾向和弱點，量身打造出擬真對話內容，幾乎與真實的網路互動無異，讓對話者難以察覺，同時能規避偵測，最終產物是一個高效的宣傳引擎，將AI驅動的虛假政治宣傳擴散至史無前例的規模。

「中科天璣」除了曾使用其技術壓制對港版國安法的反對聲浪，更在2024年台灣總統大選前，利用機器人帳號，操弄輿論走向，加劇政黨間的分歧。「中科天璣」早已為此類干預行動，累積大量台灣的相關數據，包括政府機構的組織圖，詳盡到政治傾向、對中國大陸的態度與GPS座標，以及逾5,000個台灣民眾個人帳號資料。

有關阻止和識別假帳號，台灣資訊環境研究中心（IORG）提出的幾個方法協助民眾判斷社群平台帳號真實性，包括識別帳號大頭貼是否為真；帳號粉絲、追蹤名單數量是否過少，粉絲是否為真人；檢視帳號貼文內容、留言內容寫法是否「刻意引戰」、立場反覆，或針對某些議題時而支持、時而反對；貼文留言回覆頻率高且持續引起紛爭等，提醒民眾注意。（照片翻攝臉書）