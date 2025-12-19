利用超商國際包裹運毒 泰國移工取貨被逮重判

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕泰國籍移工阿光(化名)來台後於苗栗縣一處工廠工作，但阿光為賺取外快，協助暱稱為「潘戈拉草」泰國籍男子運送第一級毒品海洛英，「潘戈拉草」把約4公斤海洛英裝在塑膠花梗中後裝進包裹自泰國寄到台灣，阿光則到超商取貨；不過該批海洛英在機場被關務人員開驗查獲，國際包裹仍寄送至苗栗縣某超商，阿光則於今年7月某日前往取貨被警、調逮捕。苗栗地院法官近期審理後，認為無證據顯示阿光為長期走私毒品獲得暴利毒梟，且該批毒品未流入市面先被查獲，依共同運輸第一級毒品判處阿光有期徒刑12年。

阿光稱，協助「潘戈拉草」收國際包裹並交給指定對象，每個包裹可獲取4、5萬元泰銖報酬，故與「潘戈拉草」配合在台灣超商取貨。「潘戈拉草」自泰國寄出包裹並將毒品裝在塑膠花梗中企圖蒙混過關，但關務人員在機場察覺有異，開驗包裹後發現3個包裹內竟裝有淨重達4056.04公克一級毒品海洛英。

該批海洛英被關務人員「攔截」後，阿光照常前往超商取件回到移工宿舍不久警、調便找上阿光，但目前仍未逮獲暱稱為「潘戈拉草」男子。

法官審酌，阿光配合運輸海洛英入境且數量不少；但考慮毒品於桃園國際機場通關便被查獲未流入市面、擴散，亦無證據顯示阿光屬長期且大量走私毒品謀取不法暴利毒梟，酌減其刑判處有期徒刑12年。

