利用「筆電農場」遠距滲透 亞馬遜擋下近2千北韓求職者

美國科技巨擘亞馬遜(Amazon)表示，隨著北韓出動大批資訊科技(IT)人力在海外賺取薪資並洗錢，他們已阻止超過1,800名北韓人加入這家公司。

亞馬遜安全長施密特(Stephen Schmidt)上週在領英(LinkedIn)發文說，北韓勞工「一直試圖在全球各地的公司取得遠距的IT工作，特別是在美國公司」，亞馬遜過去一年收到的北韓申請人數就增加了近三分之一。

施密特指出，北韓人通常使用「筆電農場」(laptop farm)的方式，也就是在境外遠端操作在美國的電腦。他並警告，這並非「專屬亞馬遜」的問題，而是「可能大規模發生在整個產業中」。

他表示，北韓人員的明顯特徵包括錯誤的電話號碼格式、以及可疑的學歷證件。

一名亞利桑那州女性因為運作一處筆電農場，來協助北韓IT員工在超過300家美國公司的遠距工作，在7月被判刑8年以上徒刑。官員表示，這為她和北韓帶來了超過1,700萬美元的收益。

首爾的情報機構去年警告，北韓特務利用領英冒充招聘人員，接近在南韓國防企業工作的南韓人藉此獲取技術。(編輯：鍾錦隆)