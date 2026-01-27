利用AI合成女子不實性影像PO上網 士檢起訴攝影師

甯姓攝影師利用AI合成性影像後傳給網友PO上網。資料照



甯姓攝影師，從社群網站取得多名女子的照片後，利用AI技術合成不實性影像，傳送給林姓男子PO到網路上，事後有5名女子發現提出告訴，士林地檢署調查後認為甯男涉犯《個人資料保護法》、《刑法》散布猥褻物品等罪，依法起訴。至於林男因已死亡，檢察官處分不起訴。

起訴書指出，甯姓男子於2024年3月間，在台北市士林區住處內，擷取5名女子於臉書（Facebook）及Instagram粉絲專頁上的正面半身合照，隨後使用Telegram平台的AI技術合成製作上半身全裸或大腿以上全裸的不實性影像。

廣告 廣告

甯男隨即將這些合成影像透過Telegram傳送給網友林姓男子，林男接收影像後，將其張貼於社群網站「X」上，導致被害女子的隱私權遭到嚴重侵害。5名受害女子在發現自己的不實影像後，陸續向警方報案，案件因此曝光。

士林地檢署經調查後認定，甯男的行為已構成《刑法》第235條第1項之以他法供人觀覽猥褻影像罪嫌、第319條之4第1項、第2項之意圖散布、交付以電腦合成他人不實性影像以供人觀覽罪嫌，以及違反《個人資料保護法》中非公務機關非法利用個人資料罪等多項罪名，依法起訴甯男。

更多太報報導

民進黨團籲別擋對等關稅協議 藍前發言人：急打預防針怕潮水退？

WBC》15名冠軍成員拚連霸！美國高度警戒外大聯盟官網也讚嘆陣容深度

政治審查？加州州長控TikTok封鎖「反川」內容 將展開調查