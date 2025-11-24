利用AI研究聯合政府原文！ChatGPT沒完成指令 柯文哲氣炸：繞什麼繞

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲交保回家後持續學習AI，近日民眾黨立院黨團主任陳智菡就在直播中透露，柯文哲為研究日本聯合政府的原文條文求助AI，但ChatGPT無法完成指令，讓柯文哲氣炸大罵ChatGPT到底在繞什麼繞？最後ChatGPT向柯文哲道歉。

柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書分享，柯文哲在監獄裡看很多書，學問功力大增，出來後努力跟上AI腳步，日前更聽說柯文哲和AI一言不合，還會吵架。透露柯文哲不久前才上網買一套AI軟體，月花650元，常在書房用一用，就跑出來跟她說「AI太好用了，太好用了，我也給妳買一個，妳學問就會大大增加」。

陳智菡則在Youtube頻道《許甫的方格子》直播分享，黨內最近在研究日本聯合政府，但由於該合約的條文全是日文，因此柯文哲求助ChatGPT問「能不能翻譯整篇？」

結果ChatGPT回應「可以幫你翻譯第一段」、「我覺得這裡面可能在講什麼....」、「或許用什麼方式能理解它....」，依舊沒翻譯整篇文本，讓柯文哲氣炸了，當場大罵ChatGPT「行就行、不行就不行，你在那邊給我繞什麼繞？」

在同樣情況反覆多次後，ChatGPT突然向柯文哲說「抱歉」，柯文哲則回應「你下次不要再這樣了」，ChatGPT也回「好，下次不會這樣」。

