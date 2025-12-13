利益團體遊說成功？川普擬考慮重分類大麻降為三級管制藥物

美國總統川普預計將在明年初採取行動，放鬆聯邦政府對大麻使用上仍嚴格的限制。據了解，川普傾向於將大麻的聯邦管制級別重新分類，從目前與海洛因同列的「一級管制藥物」降級，這將大幅放寬對大麻產業的監管規定，使其更容易進行藥用研究，並能為大麻公司減輕沉重的稅務負擔。此舉不僅將是聯邦毒品政策的重大轉變，也顯示川普對此問題的立場趨向開放。

美國總統川普或考慮將大麻管制級別重新分類。 （資料照／《美聯社》）

據《Axios》11日報導，雖然保守派長期以來對大麻表達一定程度的不適，但川普已展現開放的態度，且其團隊一直在審視顯示支持度不斷增長的民調數據。根據《蓋洛普》最近的一項民意調查，有高達64%的美國民眾支持大麻合法化，這一比例遠高於2015年的58%和2005年的36%。儘管這項預期的重新分類行動最初由《華盛頓郵報》報導，但一位白宮官員11日表示，目前尚未做出最終決定。

廣告 廣告

目前，大麻在聯邦法律中被列為具有高度濫用潛力且沒有任何公認醫療用途的「一級管制藥物」。根據規劃，川普將考慮將其重新分類為「三級管制藥物」，這意味著其濫用潛力較低。一旦降級，除了能簡化法規外，這將使大麻公司能更輕鬆地在州與州之間轉移產品，並減輕其稅務負擔。

大麻目前在聯邦法律中仍是「一級管制藥物」。 （示意圖／Freepik）

不過，川普的行動將僅是放寬限制，並不會在聯邦層面上使大麻的娛樂用途完全合法化。事實上，目前已有24個州、3個美國屬地和哥倫比亞特區已完全將大麻合法化。

大麻相關公司一直在積極遊說並向川普的政治團隊提供資金。例如，親大麻團體「美國權利與改革政治行動委員會」（American Rights and Reform PAC）已向支持川普的超級政治行動委員會捐贈了100萬美元（約3100萬元新台幣）。然而，此舉也引發了部分自由派人士的擔憂，他們認為川普是試圖透過放鬆管制來爭取政治優勢。自由派團體「進步投票計畫」（Progressive Turnout Project）最近就警告，川普正威脅「從我們手中偷走大麻改革」的政治成果。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

統一全國AI法規！川普簽署行政命令 收回各州監管權

博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%

影/真人對決AI廚師！弘光科大13人試吃團盲測「AI一票險勝」