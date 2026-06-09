利益情況已經「不一致」了! 范斯 : 不管以色列同不同意 美伊持續和平協議

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美國副總統范斯。 圖 : 翻攝自長安街知事

[Newtalk新聞] 美國副總統范斯當地時間 8 日表示，不管以色列是否願意，美國將繼續推動同伊朗達成協議。

范斯當天接受美國《福斯新聞頻道》 ( Fox News ) 採訪時說，以色列和美國之間確實存在許多共同利益，「但我們也存在利益不一致的情況……以色列顯然有自己的目標，但美國對伊朗的首要目標是確保伊朗不擁有核武器」。

范斯還說，任何與伊朗達成的潛在核協定都需要嚴格的核查措施，以確保伊朗方面切實遵守協議。

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