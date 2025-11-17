利益驅動下的隱憂 中國製造真是最好的嗎？

我想全世界都會認同中國建設公司在全球項目中的快速擴張帶來經濟效益，但不可否認的，其工程品質往往引發質疑，尤其在追求利益時忽略使用者安全。近期峇里島玻璃電梯工程被暫停，不僅因環境破壞，還因未取得許可暴露潛在風險。這一事件讓人聯想到中國國內的多起事故，顯示一些公司利益優先，罔顧安全。從這一論點延伸，若峇里島項目由中國建築公司主導，大家對其建設品質會有信心嗎？試問，當安全成為次要考慮，我們還敢踏上這些設施嗎？本文將從工程品質角度剖析事件，舉實際事例，並探討其對公眾信心的影響。

峇里島事件的背景凸顯了品質擔憂。這項182米高的玻璃電梯由中國開世集團承建，旨在便利遊客抵達精靈海灘，縮短45至60分鐘的徒步時間。工程造價1200萬美元，預期提升收入。然而，施工切穿暴龍懸崖，不僅破壞景觀，還加劇侵蝕風險。當局發現項目未獲許可，即下令停工。參議員尼露·賈蘭蒂克警告風險過高，居民抱怨遊客本為自然而來，非坐電梯。網民批評這愚蠢，恐讓峇里島變成高樓叢林。更深層的是，電梯若建成，在浪高洶湧的海灘，可能增加溺水事故。未經許可的建設，難道不讓人質疑其安全標準嗎？

這種擔憂在中國國內並不陌生，多起事故顯示一些建設公司利益優先，忽略安全。無錫高架橋坍塌事件是典型。2019年，這座由中國企業建造的橋樑突然倒塌，造成3死2傷。調查顯示，超載是導火線，但根源在於施工時偷工減料，鋼筋不足，設計缺陷未修。該橋為交通要道，追求快速完工以獲利，卻忽視承重測試。官方報告指出，公司為節省成本，罔顧安全規範。這不僅是交通事故，更是利益驅動的後果。試想，如果類似心態應用於旅遊設施，後果將多麼嚴重？

另一例是張家界玻璃橋的安全隱患。2016年建成後，這座由中國企業設計的橋樑雖吸引遊客，但曾因玻璃裂縫和晃動問題多次關閉。2016年開通不久，即因強風暫停，後續報告顯示，部分玻璃面板安裝不穩，支撐結構有缺陷。公司為趕工期，忽略風荷載測試，優先經濟回報。雖然未釀大禍，但遊客投訴恐慌體驗，環保團體指這反映了品質低劣。難道遊客的生命就該賭在這樣的「捷徑」上？

這些事例延伸至峇里島，讓人對開世集團的項目信心動搖。國內事故顯示，利益優先往往導致偷工減料：在無錫，節省成本釀災；在張家界，趕工忽略測試。峇里島電梯未獲許可，施工已切穿懸崖，若有結構缺陷，182米高度的玻璃設施在地震頻發區，會安全嗎？居民擔心侵蝕加劇，遊客恐增加事故。開世集團作為中國公司，其海外項目若延續國內模式，大家會有信心嗎？畢竟，精靈海灘的陡峭地形和禁止游泳規定，已是風險，若再加品質隱憂，豈非雪上加霜？

公眾信心的缺失不僅限於事件本身。中國建設公司在全球的聲譽，常因類似問題受損。峇里島停工後，社群媒體充斥質疑：如果國內橋樑都能坍塌，海外電梯憑什麼可靠？這延伸出更廣判斷：當公司以利潤為先，安全成犧牲品，我們如何信任？居民瑪德·瑟迪安納的抱怨，反映了這種不信任：遊客要自然，不是危險的便利。

最後，筆者認為中國建設公司的工程品質隱憂，如無錫橋坍和張家界橋隱患，顯示利益優先忽略安全。延伸至峇里島，大家對此建設的信心自然動搖。面對如此的景況讀者們又是如何想的呢？是求有再求好還是認為人命關天當然要做便要做到最好？

作者》小蟻人 香港青年。參與反送中運動，目前在台。