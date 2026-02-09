利空消息公布前出脫持股 聚鼎總座夫妻涉內線各40萬元交保
被動元件大廠「聚鼎科技」(6224)，3年多前財報虧損逾億，包含公司創辦人張忠本在不少公司內部人，在得知消息重訊尚未發布前，出脫手中持股避損，檢調去年11月21日發動搜索，將張忠本等人通知到案並交保候傳。由於當時公司另一名創辦人、聚鼎董事兼總經理王紹裘及妻子欒大瑜在國外，近日返國後檢調將2人約談到案，經漏夜複訊後以涉犯《證交法》內線交易罪，各諭知40萬元交保。
聚鼎科技股份有限公司為台灣著名的上市電子零組件供應商（屬被動元件產業），成立於1997年，主要從事高分子正溫度係數熱敏電阻（PPTC）的研發、製造和銷售，其核心功能為保護電子產品中的電路、主動元件及IC，避免因電流或電壓異常導致零件損壞，目前該公司是全球前2大PPTC供應商，也是亞洲最大的PPTC製造商。
曾在台灣大型創投集團、和通創投擔任總經理一職的張忠本，被譽為國內創投業大老，離開創投業後，和連襟朱復華、王紹裘一起創立聚鼎科技並掛牌上市，3人共同創業曾在業界傳為佳話。
2020年，聚鼎科技以13.4億元收購德國HENKEL集團子公司設於美國的TCLAD廠時，涉嫌隱匿TCLAD廠的財務重要資訊，造成投資人受損，去年8月12日，檢調才發動搜索約談，並以涉犯《證券交易法》詐偽發行有價證券罪，諭知公司負責人朱復華500萬元交保，公司財務長侯全興200萬元交保，目前全案仍在偵辦中。
檢調又查出，當2022年8月10日，聚鼎公告董事會通過2022年第二季合併財務報告，由於該分報告公司淨損逾億元，時任公司董事的創辦人張忠本，得知消息後，與妻子欒大瑞、弟弟張忠業偷偷賣出公司股票，避損數百萬元。公司副總兼發言人楊泓文，自己出手賣出公司股票，避損數萬元。公司的協理呂明勳，則透過同事賣出公司股票，疑因操作錯誤，損失近萬元。
去年11月21日台北地檢署檢肅黑金專組檢察官黃則儒，指揮調查局台北市調查處，發動搜索，同時將張忠本等6人約談到案，經檢察官複訊後，以涉犯《證券交易法》內線交易罪諭知張忠本150萬元交保，妻子欒大瑞80萬元交保、張忠業20萬元交保。楊泓文50萬元交保、呂明勳30萬元交保，另1名簡姓被告10萬元交保。
經檢察官複訊後，張忠本的妻子欒大瑞，涉犯《證券交易法》內線交易罪，諭知80萬元交保，弟弟張忠業20萬元交保，至於張忠本、楊泓文、呂明勳3人，則由檢察官進行複訊中。
由於第一波搜索約談時，聚鼎另一名創辦人、公司董事兼總經理王紹裘及妻子欒大瑜在國外未到案，直到日前才返國，檢調今日將2人傳喚到案，經檢察官複訊後認為涉犯《證交法》內線交易罪，各諭知40萬元交保。
