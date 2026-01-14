利空重訊前偷賣股避損25萬 老牌「冠軍建材」會計師獨董起訴

記者楊佩琪／台北報導

老牌上市磁磚大廠冠軍建材（1806）獨立董事、會計師巫永固被控在2024年3月間，得知公司將發布重大訊息，公告會計師將出具保留意見報告之禁止交易期間，涉嫌以親友帳戶出售冠軍建材股票，避損25萬餘元，台北地檢署偵查終結，依證券交易法內線交易罪起訴巫永固。考量其自白犯罪並繳回犯罪所得，向法院建請減輕其刑。

冠軍建材於2020年間，透過子公司信益陶瓷與中國廣州海鷗住宅工業合資成立「海鷗冠軍」，冠軍建材持股約43.46％，實際營運者為海鷗集團。但因中國景氣不佳，海鷗冠軍2023年財報遲未出爐，2024年1月間，冠軍建材取得信益陶瓷財務資料，但當中並未將海鷗冠軍認列損益，使得冠軍建材僅能以2023年1月至10月的財務報表，推估同年11月、12月損益，製作2023年自結合併財務報表。

廣告 廣告

2024年3月28日，冠軍建材發布重訊，表示因公司未能及時取得海鷗冠軍財務資料，即2023年1月至10月間的財務報表，導致會計師無法據以執行查核而出具保留意見報告書。

檢調獲報，巫永固等人獲知會計師將出具保留意見報告後，於重訊發布前、後禁止交易期間，為減少虧損，涉嫌透過親友帳戶出售冠軍建材股票，避損金額25萬9620元，涉犯證券交易法內線交易罪。

台北地檢署2025年7月15日指揮調查局台北市調查處兵分5路，搜索巫永固等人住居所及德風聯合會計師事務所等處，並傳喚巫永固及獨董等3名被告、1名證人到案，訊後巫永固40萬元交保，其餘人請回。偵辦後，考量巫永固自白犯罪並繳回犯罪所得，因此依法起訴，並建請法院從輕量刑，

更多三立新聞網報導

恐嚇京華城案11檢察官「命債命償」 粉專版主、前護理師獲緩刑理由曝光

恐嚇京華城案檢察官「命債命還」 工程師、前護理師一審皆獲緩刑

太子集團台洗錢OBU源頭曝光 匯致國際負責人80萬交保

台積電內鬼案！工程師收押禁見理由 登入資料庫取得關鍵技術資訊

