利菁合體張小燕、張清芳、方芳芳六大天后 網驚：都沒變

「麻辣天后」利菁近期傳出身體微恙，由於長期胃食道逆流導致胃液灼傷聲帶、食道必須開刀治療，今年9月她出院，10月過63歲生日，上月受邀參加匹克球明星公益賽。近日她拋出一張「天后宮合影」，可見她和張小燕、張清芳等六大天后好友聚餐，網友除了讚這張照片「含金量高」，也誇大家都保養有道、外型沒變。

利菁3日曬出一張大合照，前排左起有葉璦菱、張小燕、張清芳，後排左起有李翊君、方芳芳、利菁、知名造型師李明川等人，網友見此留言說：「八仙過海與王母的蟠桃宴」、「含金量好高啊～羨慕」、「天后們和鮮肉」、「真的全都是天后級別的，祝天后們平安健康」，李明川也打趣說：「謝謝天后領我入宮朝聖，謝謝姐姐們的照顧疼愛」。

利菁今年3月傳出健康亮紅燈，發文連喊4次對不起，透露因為感冒咳不停，連續2周聲帶發炎，服用了醫生開立的類固醇藥物後，原以為病況就會好轉，怎料實際情況卻是「一夜醒來水腫了『5公斤』，腫成胖胖臉」，工作錄影時精神不濟，擔心拖累進度。

今年9月利菁開箱入住亞東醫院單人病房，表示因胃液長期一直灼傷聲帶及食道，在醫生建議下做賁門縮小術，成功機率接近100%，因此她也不擔心，「我自己都是第一次聽到，可以這樣做！」而先前利菁也曾發文坦言常聽到被批評難搞，但她不以為意，是因為自己愛恨分明，「只有雪中送炭，沒有趨炎附勢，沒有人設偶包」，網紅陳沂也讚她：「妳是真的難搞啊，這麼挑朋友。見證妳的雪中送炭，超帥的！」

