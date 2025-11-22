利菁結婚25年！和老公協議「外遇就淨身出戶」 談粿王風波這樣說

利菁出席第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽。鍾孟航攝

男星范姜彥豐上月底拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方其後以一段 17 分鐘影片反擊，夫妻雙方隔空交火。向來敢言的資深主持人利菁今（22日）出席第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，被問到此事，她幽默回應：「我很認真在劈腿耶！最近一直劈腿，為了練匹克球啦！」也強調自己和當事人都不熟，倒是和老公已經簽好外遇要淨身出戶的協議。

利菁已經和老公結婚25年。鍾孟航攝

利菁與老公許育仁結縭25年，她透露，夫妻原本沒有婚前協議，但約 7、8 年前某次大吵，兩人決定補簽一份外遇就要淨身出戶協議，「反正蓋好章就放進保險箱裡面，一直當作有天可以變呈堂證供。」但她也提到，他們現在夫妻感情非常好，「我們度過很長的時間，不太會有改變。」對於王子介入粿粿、范姜彥豐的婚姻，她也直言年輕時賀爾蒙作祟，「一切的錯不知道應該怎麼說。」

利菁也透露目前確實有新節目洽談中，原本鎖定的主持搭檔是薔薔，但雙方時間難以配合，薔薔搶先一步被《小姐不熙娣》敲下，過去她曾經和沈玉琳搭檔主持，被問到對方的身體狀況，她表示一直都有在私下關心。

「第一屆星動盃－明星匹克球公益賽」眾星雲集。鍾孟航攝

「第一屆星動盃－明星匹克球公益賽」參賽名人包括陳美鳳、方芳芳、曾國城、賈永婕、利菁、李明依、卓君澤、廖威廉、小珊、李詠嫻、艾力克斯、任容萱、是元介、陳昭瑋、元康、錦榮，台灣優質生命協會期望透過「星動盃」讓社會看見集體善意的力量，邀請全民一同響應，為花蓮災區居民送上最實質的祝福。



