利菁結婚25年！和老公協議「外遇就淨身出戶」 談粿王風波這樣說
男星范姜彥豐上月底拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方其後以一段 17 分鐘影片反擊，夫妻雙方隔空交火。向來敢言的資深主持人利菁今（22日）出席第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，被問到此事，她幽默回應：「我很認真在劈腿耶！最近一直劈腿，為了練匹克球啦！」也強調自己和當事人都不熟，倒是和老公已經簽好外遇要淨身出戶的協議。
利菁與老公許育仁結縭25年，她透露，夫妻原本沒有婚前協議，但約 7、8 年前某次大吵，兩人決定補簽一份外遇就要淨身出戶協議，「反正蓋好章就放進保險箱裡面，一直當作有天可以變呈堂證供。」但她也提到，他們現在夫妻感情非常好，「我們度過很長的時間，不太會有改變。」對於王子介入粿粿、范姜彥豐的婚姻，她也直言年輕時賀爾蒙作祟，「一切的錯不知道應該怎麼說。」
利菁也透露目前確實有新節目洽談中，原本鎖定的主持搭檔是薔薔，但雙方時間難以配合，薔薔搶先一步被《小姐不熙娣》敲下，過去她曾經和沈玉琳搭檔主持，被問到對方的身體狀況，她表示一直都有在私下關心。
「第一屆星動盃－明星匹克球公益賽」參賽名人包括陳美鳳、方芳芳、曾國城、賈永婕、利菁、李明依、卓君澤、廖威廉、小珊、李詠嫻、艾力克斯、任容萱、是元介、陳昭瑋、元康、錦榮，台灣優質生命協會期望透過「星動盃」讓社會看見集體善意的力量，邀請全民一同響應，為花蓮災區居民送上最實質的祝福。
更多鏡報報導
王子捲粿粿婚變、小杰又閃兵！威廉出面道歉了：棒棒堂最近事比較多
胡瓜不慎「襲胸」籃籃！陳美鳳曝他私下為人 曾國城避答快閃
范姜彥豐遭傳「整天在家打電動」成最後一根稻草 粿粿寒心提離婚
其他人也在看
歷經丈夫欠債、婆婆失明、女兒罹癌 台南婦人十年堅忍撐家感動慈善團體
長年提供物資、緊急援助這名婦人的台南市親自行善會透露，通常個案幫忙到一個階段，隨著他們經濟好轉，就會告一段落，然而，這起個案非常特殊，一服務，已經長達10多年。台南市親自行善會總幹事徐榮虎提到，社會上弱勢家庭、急難救助個案固然有愈來愈多趨勢，但該會長期透過...CTWANT ・ 1 天前
陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話
陳美鳳表示，18日晚上前往百貨公司購物，結帳時被櫃檯人員告知原先持有的卡片已累積消費達標，可以升等為金卡。於是她與助理一同前往樓上服務台辦理升級手續。未料，當服務人員依規定請她出示照片或文件時，陳美鳳誤以為是要「證實她是本人」，竟天真地將手機桌面照片展示給...CTWANT ・ 1 天前
王子 小杰接連出事...威廉出面道歉了！ 私下打氣互動曝光 自嘲「棒棒堂事多」
王子 小杰接連出事...威廉出面道歉了！ 私下打氣互動曝光 自嘲「棒棒堂事多」娛樂星聞 ・ 14 小時前
金馬62紅毯六美登場！林依晨化身小美人魚，桂綸鎂透視裝性感度破表
「金馬獎」今晚登場，不僅是電影人榮耀加冕的殿堂，當電影的鎂光燈聚焦紅毯上的每一位女星時，究竟誰會是今晚最引人注目的焦點？誰又是今晚的紅毯女王呢？造咖 ・ 11 小時前
全國南區社區環教成果展 葉俊宏盼落實淨零綠生活
（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）全國南區社區環境教育成果展今天在嘉義縣舉行，縣長翁章梁在現場拍賣檜木再生家具，造成搶購。環境部政務次長葉俊宏表示，落實淨零綠生活，從社區在地的驅動非常重要。中央社 ・ 14 小時前
福島核食解禁引質疑 卓榮泰：20餘萬件檢驗均合格
行政院近日宣布全面解除日本福島等5縣食品管制措施，引發社會各界關注，質疑此舉是否與日本首相高市早苗發表「台灣有事論」引發的緊張局勢有關。行政院長卓榮泰今（22日）強調，此次調整完全依據科學檢驗結果與法定程序進行，過去日本10多年逾20萬件抽驗均未出現不合格的案例。鏡新聞 ・ 15 小時前
粿粿不倫王子！利菁爆和老公簽協議：誰外遇就淨身出戶
粿粿不倫王子！利菁爆和老公簽協議：誰外遇就淨身出戶EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
「樹林幫」摯友捲粿王出軌風波 連晨翔揭簡廷芮老公真實狀態
粿粿爆婚內出軌「王子」邱勝翊，同行遊美的簡廷芮、王品澔也被扯進「另一對出軌組合」的傳聞。儘管簡廷芮與老公賴冠儒已雙雙否認，討論仍持續延燒晨翔與賴冠儒是從小一起長大的好兄弟，又是簡廷芮夫妻的「媒人」，他昨（20日）宣傳TVBS影集《舊金山美容院》，透露已第一時間關心好友，並叮嚀：「心理素質要強一點。」自由時報 ・ 1 天前
明星匹克球公益賽今登場！ 收益全捐花蓮光復
明星匹克球公益賽今登場！ 收益全捐花蓮光復EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
金馬62／粿王風波後首露面！王品澔後台認暴瘦6公斤 尷尬狂跳針「這句話」
第62屆金馬獎頒獎典禮在台北流行音樂中心登場，由王品澔擔任遞獎大使，由於先前他捲入粿王風波，被爆和簡廷芮有曖昧情，始終未正面回應，今（22日）他一身黑色西裝踏上紅毯，高挑勻稱的身材帥翻全場，在後台被媒體包圍問到粿王相關問題，他數度面露尷尬，一旁的陳泰河還跳出來救場。鏡報 ・ 13 小時前
金馬62／王品澔登紅毯 全黑西裝「認了暴瘦」！
娛樂中心／饒婉馨報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字。王品澔與何曼希、陳泰河及楊富江以遞獎大使的身分登上紅毯。民視 ・ 8 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 22 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 15 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 16 小時前