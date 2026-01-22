利誘格陵蘭公投入美 川普擬普發百萬美元

美國總統川普在與英國及其他北約盟友就格陵蘭爆發爭端後，先撤回之前威脅入侵格陵蘭的說法，後又停止實施關稅。英媒披露，川普正考慮向格陵蘭居民提出一項方案，若他們願意投票加入美國，每人可獲得100萬美元。

日前曾有媒體指出，白宮考慮向每名格陵蘭人普發10萬美元。《每日郵報》22日報導，川普正擬向5.7萬名格陵蘭居民提出一項方案，若投票同意加入美國，每人可獲得100萬美元。

《每日郵報》指出，如果川普向所有格陵蘭居民支付巨額款項，費用可能高達570億美元（約新台幣1.8兆）。雖然該計畫看似荒謬，但其總額僅為美國每年近8000億美元國防開支的一小部分。這筆經費將消除格陵蘭島對丹麥援助的依賴，並重塑島嶼的經濟，不過格陵蘭必須同意舉行公投，並且需要獲得60％的贊成票加入美國才能獲得這筆資金。

廣告 廣告

報導指出，有些格陵蘭人直言，從長遠來看，丹麥的撥款對他們更有價值。此外，人們也擔心，格陵蘭人將被迫轉向福利保障極低的美國式經濟體系。

同時，北約軍事官員也在討論，由丹麥將格陵蘭境內「若干小塊地區」讓渡給美國，供美方興建軍事基地。

根據《紐約時報》，高階官員將此構想比擬為英國在塞浦路斯的軍事基地，這些基地被視為英國的主權領土。川普對媒體表示，這是「終極的長期交易，沒有時間限制，是一筆永遠存在的交易。」

報導披露，川普21日在達沃斯對世界領袖發表演說時堅稱，只有美國能保護格陵蘭免於潛在威脅，「我只是要一塊冰，寒冷又位置很差的一塊冰，考量到我們數十年來為北約所付出的一切，這其實只是個很小的要求。」在長達一個多小時的演說中，川普排除了以武力奪取這座北極島嶼的可能性，轉而呼籲就「收購」格陵蘭展開立即談判。