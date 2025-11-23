刪匿名檢舉仍是空談？全教產批：修法換湯不換藥
教育部日前預告修正〈高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法〉、〈公立高級中等以下學校教師成績考核辦法〉等草案，明定刪除匿名檢舉，全教產今日表示，細看草案內容仍是換湯不換藥，校長濫權無解、冤獄賠償機制未定，對教師權益不當損害依舊存在，友善校園仍恐淪為口號。
教育部預告〈高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法〉、〈公立高級中等以下學校教師成績考核辦法〉等修正草案，明定接獲檢舉後，校長應先邀集教師、家長、專家開會，確認是否受理，也新增「輔佐人」機制，保障當事人接受訪談時權益。
全教產指出，依據《解聘辦法修正草案》第五條第六項規定：「學校處理檢舉時，參與處理之所有人員，除有調查必要、基於公共利益考量或法規另有規定者外，對於檢舉人、行為人、被害人之姓名或其他足以識別其身分之資訊，應予保密；違反保密義務者，依個人資料保護法及其他相關法令規定辦理。」學校處理有關保密義務包括校事會議所有人員，但實務上，家長的部分很難追究其相關責任，以往案例發現，若家長洩密，學校礙於各種因素怯於追究，也造成師生權益受損。
另外，學校接獲檢舉教師疑似涉及行為違反相關法規，經學校或有關機關查證屬實，其中，出席說明或陳述意見的部分未說明是何種會議、如何通知、會議流程等，並未明確規範相關法規是哪些法規，令基層擔憂有無限上綱疑慮。全教產表示，108年教師法惡修時，全教產就不斷表達教師法形同解雇教師的「刑法」，教育部此次修正草案仍維持一樣的文字未處理，實在令人不解，基層教師有很大的疑慮。
全教產表示，停聘的部分，目前過於寬鬆，所有案件皆暫時停聘，造成教師權益損失，教育部應優先考慮：若當事人已不在校園內（學生已轉學或畢業），則無暫時停聘成立要件，或透過校內調課、調班等機制，而非逕予直接停聘，以免在案子平反後，教師權益無法全部回復，也因此，全教產認為教育部應加訂「冤案賠償」機制，停聘期間所造成的損失應訂定「賠償條款」來補償，但此次修法並未處理，令基層教師遺憾。
全教產呼籲教育部，校事會議已造成校園濫訴、校長濫權、匿名零成本檢舉，調查程序瑕疵及調查後、召開教師成績考核委員會前未能提供完整調查報告給當事人等缺失、亦未能提供冤案補償，導致基層教師權益嚴重受損，學校行政負擔加重、影響教師教學品質，已失去解聘辦法當初立法意旨，主張廢除校事會議，回歸原有處理機制，避免零成本無止境的濫訴造成教育現場空轉及損害教師基本人權。
其他人也在看
濫訴無解 教團批毀師滅校
教師團體多次抗議之下，教育部終於預告「校事會議」相關辦法修正草案，新增不接受匿名投訴等規定，但全國教師工會總聯合會仍不滿，嚴厲譴責草案是在「毀師滅校」，無助解決學校困境，憂心甚至會變本加厲，治絲益棼。中時新聞網 ・ 16 小時前
校事會議預告修法 教育部長：未來匿名投訴將不受理
國中、小校園因濫訴問題讓老師不堪其擾，教育部昨天(21日)預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」條文。教育部部長鄭英耀今天(22日)表示，希國立教育廣播電台 ・ 1 天前
拚年底前完成！教育部預告校事會議修法 新增過濾門檻、輔佐人等重點一次掌握
．民報 ・ 5 小時前
OpenAI發表「ChatGPT for Teachers」教育專用版，提供美國基礎教育教師免費使用至2027年6月
OpenAI 宣布推出專為教育工作者打造的 AI 模型服務「ChatGPT for Teachers」，首波將鎖定美國市場，針對經過驗證的 K-12 (幼兒園至高中) 基礎教育教師、學校職員及管理者，提供免費使用至 2027 年 6 月的優惠，將協助教師更有效率地利用備課時間，並且在安全的環境下進行協作。Mashdigi ・ 21 小時前
老師勸導4次！下課遭學生衝出教室狠踹 哀喊「能告他嗎」無奈心聲曝
葉元之昨天（22日）在社群平台Threads發文透露，自己當天晚上收到不認識老師的求助訊息，看了令人非常難過。只見該位民眾自稱是北市某國中的學務人力，接著說「今日在學校下課期間。某班不聽勸導，我連續勸導4次。最後有一個學生衝出來打我踹我。」教育人員無奈表示，「想問...CTWANT ・ 2 小時前
公關公司女CEO遊峇里島意外 踩空「腿卡石縫」半小時
台北市 / 綜合報導 有「公關界女強人」之稱的仲誼集團執行長岳啟儒，日前前往印尼峇里島旅遊，卻在SPA館意外踩空，膝蓋處卡在地板縫隙中動彈不得，最後是靠著工作人員不斷塗抹精油，加上岳啟儒忍痛轉動腿部角度，才順利把腿拔出來，但膝蓋與小腿，因為長時間與粗糙石面磨擦，留下了大面積擦傷，幸好沒有傷到骨頭。仲誼集團執行長岳啟儒，坐在地上痛到說不出話來，因為她的左腳膝蓋卡在地面石板之間，動彈不得，仲誼集團執行長岳啟儒VS.同行同事說：「(拔出來那一刻，他們要集體歡呼)。」工作人員不斷幫他塗抹精油減少摩擦力，並透過塑膠袋幫她把卡住的腳，從石板中間拔出來。仲誼集團執行長岳啟儒VS.同行同事說：「喔，天啊，好痛。」左腿終於脫困，讓岳啟儒鬆了一口氣，但腳上也傳來劇烈疼痛，因為她的膝蓋與小腿，長時間被卡在石板之間，被碎石顆粒不斷摩擦，留下大面積擦傷。後續工作人員請來醫生為岳啟儒包紮傷口，原來她日前到印尼峇里島旅遊，卻在SPA館意外踩空，膝蓋卡進洗石子地坪當中，岳啟儒說當下工作人員還拿出電鑽，想破壞地面，但她擔心這樣會讓傷勢更嚴重，最後忍痛轉動腿部，才終於把腳拔出來，幸好隔天下午就搭機回台，過程驚嚇但順利脫險。她除了分享自身經驗，也表示旅行真的要保意外險，遇到意外也要冷靜，保險達人則提醒國外就醫注意事項，保險達人劉鳳和說：「(旅行平安險)門診跟急診，都會有額度上的限制，少則1萬塊錢，多則10萬，20萬(元)，並不是像住院一樣，可以完全實支實付，旅遊平安險理賠內容醫療牽扯門診急診住院，門診跟急診會有額度限制，並非像住院可以實支實付。」如果在旅遊期間有就醫需求，緊急就醫後，要注意保留單據，包括正本收據診斷證明書，並通知保險公司，回國後則得備妥相關文件，如果非中英文則要檢附翻譯，醫療收據及出入境證明文件，向保險公司申請理賠，出國旅遊最好做好萬全準備，不過老話一句，期待保險都用不到，平安最重要。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
教育部校事會議修法增「過濾機制」 全教總轟毀師滅校、踐踏尊嚴
校事會議制度引發濫訴爭議，教育部昨預告修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》與《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，增訂溝通先行、匿名不受理、受理決定處理規範等條文，對於受理與否，須由校長邀校事會議教師代表、家長代表及專業人員開會決定。全國教師工會總聯合會（全教總）今（11/22）表達強烈譴責，認為這兩份草案無助解決學校困境，而是對教師職業尊嚴的踐踏，未來只會讓投訴案件無限小案大辦，甚至變本加厲，治絲益棼。太報 ・ 1 天前
宏都拉斯反對派提復交政見 外交部慎重回應
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見，因為自從宏國與台灣斷交後，白蝦產業與咖啡外銷都重創，讓國民黨立委葉元之...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
葉元之曝國中老師遭學生毆打 現職教師：政府讓我們變服務業！
國民黨立委葉元之透露近日收到北市國中老師求助訊息，該老師指出因多次規勸學生，竟遭到學生毆打，想知道能否向學生提告，並質疑「教育部好像沒有保障老師告學生」。對此，葉元之深感遺憾，但強調會促使教育部提出改革，還給老師一個有尊嚴、友善的教學環境。中天新聞網 ・ 1 天前
中職》樂天桃猿11月24日召開記者會 集團、球團高層連袂出席
中華職棒大聯盟36年球季冠軍樂天桃猿隊，11月23日發布消息，將於24日下午召開記者會，將分享最新消息，樂天集團高層、桃猿高層將連袂出席。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 4 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 2 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 7 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 11 小時前