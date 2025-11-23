刪匿名檢舉仍是空談？全教產批：修法換湯不換藥

教育部日前預告修正〈高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法〉等草案，全教產批評換湯不換藥。（本報資料照）

教育部日前預告修正〈高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法〉、〈公立高級中等以下學校教師成績考核辦法〉等草案，明定刪除匿名檢舉，全教產今日表示，細看草案內容仍是換湯不換藥，校長濫權無解、冤獄賠償機制未定，對教師權益不當損害依舊存在，友善校園仍恐淪為口號。

教育部預告〈高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法〉、〈公立高級中等以下學校教師成績考核辦法〉等修正草案，明定接獲檢舉後，校長應先邀集教師、家長、專家開會，確認是否受理，也新增「輔佐人」機制，保障當事人接受訪談時權益。

全教產指出，依據《解聘辦法修正草案》第五條第六項規定：「學校處理檢舉時，參與處理之所有人員，除有調查必要、基於公共利益考量或法規另有規定者外，對於檢舉人、行為人、被害人之姓名或其他足以識別其身分之資訊，應予保密；違反保密義務者，依個人資料保護法及其他相關法令規定辦理。」學校處理有關保密義務包括校事會議所有人員，但實務上，家長的部分很難追究其相關責任，以往案例發現，若家長洩密，學校礙於各種因素怯於追究，也造成師生權益受損。

另外，學校接獲檢舉教師疑似涉及行為違反相關法規，經學校或有關機關查證屬實，其中，出席說明或陳述意見的部分未說明是何種會議、如何通知、會議流程等，並未明確規範相關法規是哪些法規，令基層擔憂有無限上綱疑慮。全教產表示，108年教師法惡修時，全教產就不斷表達教師法形同解雇教師的「刑法」，教育部此次修正草案仍維持一樣的文字未處理，實在令人不解，基層教師有很大的疑慮。

全教產表示，停聘的部分，目前過於寬鬆，所有案件皆暫時停聘，造成教師權益損失，教育部應優先考慮：若當事人已不在校園內（學生已轉學或畢業），則無暫時停聘成立要件，或透過校內調課、調班等機制，而非逕予直接停聘，以免在案子平反後，教師權益無法全部回復，也因此，全教產認為教育部應加訂「冤案賠償」機制，停聘期間所造成的損失應訂定「賠償條款」來補償，但此次修法並未處理，令基層教師遺憾。

全教產呼籲教育部，校事會議已造成校園濫訴、校長濫權、匿名零成本檢舉，調查程序瑕疵及調查後、召開教師成績考核委員會前未能提供完整調查報告給當事人等缺失、亦未能提供冤案補償，導致基層教師權益嚴重受損，學校行政負擔加重、影響教師教學品質，已失去解聘辦法當初立法意旨，主張廢除校事會議，回歸原有處理機制，避免零成本無止境的濫訴造成教育現場空轉及損害教師基本人權。

