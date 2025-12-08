即時中心／林韋慈報導

國民黨主席鄭麗文近日呼籲總統賴清德刪除民進黨台獨黨綱，隨後又傳出她為促成與中國國家主席習近平的「鄭習會」，國民黨中央正研議刪除黨章中的「反對共產主義」條款。將代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩今（8）日對此表示，相關調整「茲事體大」，應待2028年更有共識再來做，並提醒黨中央必須考量此舉對未來選舉可能造成的後座力。





柯志恩今（8）日接受媒體聯訪時，被問及刪除反共條款是否會影響2026選戰。她先是停頓片刻，隨後回應：「反共條款把它刪除掉，我沒聽過，我覺得這需要更大的共識。」她強調，兩岸議題牽涉層面廣，地方選舉更應聚焦民生議題。

她強調，「直接告訴我說我們要刪除這兩個字，完全沒考慮到未來選舉的後座力，我個人真的強烈認為，還是需要更多討論。」

對此，民進黨發言人吳崢今日也表示，刪除「反共」並非單純的黨務技術調整，而是牽涉國民黨是否與中共達成某種默契的重大政治訊號。他補充，政黨之間可以在兩岸政策上有不同路線，但不能有兩個老闆。台灣人的自由民主與身家財產，更不能成為任何政黨投誠的伴手禮。

原文出處：快新聞／刪反共黨章？國民黨內部不同調 柯志恩：應考量選舉後座力

