刪台獨黨綱？林濁水點破誤讀：雷震要團結「中華民國派＋台灣國派」

[Newtalk新聞] 賴清德總統出席自由中國論壇時，高度肯定民主先驅雷震，並引用其主張「中華台灣民主國」、強調「依憲法國號中華民國，有助團結台灣社會，不必另行宣布台灣獨立」。然而相關談話引發藍營攻擊，包含鄭麗文等國民黨立委質疑「既然如此為何不廢除台獨黨綱」。

對此，前民進黨立委林濁水今（8）日撰文指出，賴清德談話「太簡潔」，反而容易讓民眾在藍營刻意引導下誤會雷震與民進黨立場。他強調，雷震當年的主張始終是「團結」與「務實外交」並重，不能被簡化成否定台灣認同。

林濁水表示，若不加說明，容易讓人誤以為雷震的「改國號」與團結相矛盾，但事實恰恰相反。雷震的政治判斷，就是希望把自認中華民國的群體與主張台灣國的族群「都團結在同一個政治共同體之下」。

林濁水反問：「為什麼刪掉台灣人的台灣國認同才算團結？既然如此，何不乾脆宣布放棄台獨？」他並指出，藍營刻意忽略雷震原意，只截取片段攻擊，反而造成社會對民主先驅的誤解。

他進一步強調，雷震並非僅止於「團結內部」，更是從台灣極度艱困的國際處境出發。聯合國2758號決議確立中華人民共和國在聯合國的代表權，各國也承諾只承認「一個中國」。在這樣的現實下，林濁水指出：「不管是中華民國或中華民國台灣，只要僵硬堅持在外交上使用，台灣就會走進外交絕路。」因為多數國家將被迫要求台灣駐外代表處關閉、代表被驅離。

因此，雷震提出「中華台灣民主國」，目的在於兩點：一為團結島內不同認同者，一為讓台灣外交能保有彈性與生存空間。他強調，這與民進黨1999年《台灣前途決議文》精神一致：台灣主權獨立，現階段國號為中華民國，但在對外關係上「必須務實、不可僵硬」。

林濁水認為，賴清德引用雷震非常好，但若能「多講幾個字」，提醒雷震論述的完整脈絡，就不至於讓國民黨見縫插針、將民主運動前輩的理念曲解成民進黨需要辯解的政治議題。他最後強調，「不要讓歷史人物被斷章取義，造成民眾誤會」。

