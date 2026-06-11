刪外交部媒宣費引爆雙姝怨 徐巧芯痛批造謠 吳思瑤火速道歉認錯

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國民黨立委徐巧芯今天指出，民進黨立委吳思瑤委員指控她提案「刪減外交部1.04億元」媒體宣傳費，是完全錯誤的訊息，也是對社會大眾的誤導。

立院各委員會正快馬加鞭審查今年度中央政府總預算，由於與往年相較，今年總預算審查進度確實比較慢，賴清德總統還親上火線痛批在野黨杯葛總預算審查「很荒謬」。藍白則反唇相譏，若非總統府放任政院對立院三讀法案以「拒絕副署」違憲手法拒絕實施，藍白不至出此下策，雙方隔空駁火已經頗有火氣，吳思瑤又加入戰局痛批徐巧芯，徐巧芯則立馬反擊，朝野戰火似乎又要一觸即發。

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徐巧芯今天痛批吳思瑤造謠，強調真相是，提案刪減外交部媒宣費的並不是她，相關預算在委員會審查時，她甚至提到「外交部仍然有媒體宣傳的必要性」，因此建議將相關的案子集中保留，交付政黨協商審查，當場並沒有任何立法委員反對，包括民進黨。言畢，徐巧芯還到吳的臉書上留言「順便提醒，民進黨立委王義川要砍外交部預算1億元喔」。

徐巧芯說，相關預算提案內容與吳思瑤對她的指控完全不符，只要查閱立法院公開資料即可證明。他還說，身為立法委員，不該透過錯誤資訊進行政治操作。民主社會可以有立場不同，可以有政策辯論，但不應該造謠抹黑。對於散播不實訊息的行為，徐巧芯要求吳思瑤立即更正錯誤說法，向社會大眾說明真相，並公開道歉。

在徐巧芯強調「政治攻防不該建立在謊言之上，事實只有一個，公開資料也都查得到」後不久，徐巧芯又提出臉書截圖，指吳思瑤已在臉書上致歉，並說明徐巧芯提案凍結的是領事事務局製作護照的預算100萬元，而非外交部媒宣費，已加以更正。

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