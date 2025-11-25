刪掉全國定假日「換週休三日」！他提「最爽版本」網嗨爛：怎輸？

生活中心／綜合報導



「週休三日」於公共政策網路參與平台提案引發討論，以5768位民眾覆議並成功達標的提案，接下來需等待勞動部於12月前給予正式回覆，網路討論分成各自立場，不少學生、上班族都期待成真，不過也有網友並不認同，近日更有PTT網友提問「週休三日、取消所有節日放假如何？」，瞬間引爆另一波熱議了。





刪掉ALL國定假日「換週休三日」！他提議「最爽版本」網一算天數嗨爛：怎輸？

「週休三日」提案在平台上獲5768人覆議，達標後正等待勞動部回應。（示意圖／翻攝自Pexels）

廣告 廣告

一名網友在PTT八卦版發文提問眾鄉民「週休三日、取消所有節日放假如何？」，他解釋自己支持週休三日，也就是五六日放假，然後所有的紀念日、節日，包含春節全部不另放假，他解釋：「要慶祝的要爽的要悼念的請自行找五六日辦理，這樣企業也比較不會唉唉叫，放假也不會忽長忽短」，這位網友更認為：「老實說放超過三天的假 爽度很容易邊際效益遞減，至於要出國需要長假的自己請特休，放三天再湊四天不是難事，這樣就十天長假了！」。





刪掉ALL國定假日「換週休三日」！他提議「最爽版本」網一算天數嗨爛：怎輸？

有PTT網友提出新版構想：「每週放五六日，並取消所有節日與春節的額外放假」，引發討論。（圖／翻攝自PTT）

該名網友的提案一公開，馬上就吸引大批鄉民到場狂點頭：「我覺得這樣挺不錯的三天，一天給自己、一天給朋友、一天給家人，剛剛好」、「以後沒長假不能出去玩」、「這樣不管啥時請四天等於休十天很好安排、就不會跟人家人擠人」、「贊成週休三日，拿過年跟國定假日去補都是賺」、「台灣在2025年（民國114年）共有115天的放假日，其中包含34天的國定假日，這樣換是划算的」、「週休3日放150幾天怎麼輸？52*3=156」、「好，這樣才不會都擠連假，全部都變貴！」、「特休請個4天就跟過年一樣了」，也有網友認為：「三天對國旅絕對有幫助」，但另一派網友則認為：「週休3日，國旅應該會死一堆，大家都出國！」。





原文出處：刪ALL國定假日「換週休三日」！他提議「最爽版本」網一算天數嗨爛：怎輸？

更多民視新聞報導

出國託運行李5大地雷！地勤親揭「1情況」急提醒：不會賠

普發1萬「一堆人不上網登記」等領現！原因曝光網笑：會怕

國道警抓包「違規鐵證」超無奈！嘆「對得起大家嗎？」網見真相讚爆了

