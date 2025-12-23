刪文也沒用！家長PO寶寶洗澡照恐成孩子陰影 醫：網路有記憶

醫師蘇怡寧提醒家長，孩子的身體不是內容，不是用來換取讚數、留言或流量的素材。（示意圖／photoAC）

不少家長習慣把孩子的成長點滴分享到網路，甚至會上傳寶寶的洗澡照，但一段「看似可愛」的影片，可能埋下難以回收的風險。知名婦產科醫師蘇怡寧就示警，把孩子三點全露的畫面公布在網路上，等於是替孩子簽下了一份「終身無法撤回的公開契約」，儘管事後刪文，未來仍可能成為孩子難以承受的羞辱與壓力，甚至演變成同儕間的數位霸凌。

蘇怡寧在臉書粉專發文表示，近日有網友和他分享，看見社群平台有家長拍攝幫小孩洗澡的影片，不僅露臉還露三點，讓網友十分震驚又生氣。

蘇怡寧說到，他知道有些家長看到孩子洗澡時可愛的樣子，會覺得很療癒，也很想與全世界分享，「覺得孩子可愛，想留下回憶，本身都不是錯，真正需要被好好想一想的是，哪些畫面應該只屬於家庭，而不該成為公開內容。」

蘇怡寧指出，當家長把孩子三點全露的洗澡照片或影片上傳到網路的那一刻，等於替孩子簽下了一份「終身無法撤回的公開契約」，因為網路是有記憶的，且記憶力好到令人毛骨悚然，無論事後是刪文還是設為私人，只要曾經公開過，就可能被截圖、備份、轉傳，甚至出現在完全難以想像也無法掌控的角落，「這就是所謂的數位足跡。」

蘇怡寧建議，家長可以試著換位思考，如果有一天孩子長大了，在升學面試、談戀愛或某個重要的人生時刻，突然發現自己小時候三點全露的洗澡畫面曾被成千上萬人看過，甚至仍在網路上流傳，「那種赤裸感，那種羞恥與無力，會是多麼巨大的打擊！」

蘇怡寧強調，很多人以為風險只來自陌生人，但更多時候傷害可能來自未來的同學，朋友的一次截圖、一句玩笑，或某個被拿出來取笑的場合，這些都不是現在能預測到的，也無法去控制，「我們現在覺得的可愛紀錄，對未來的孩子來說，很可能是一場揮之不去的數位霸凌。」

蘇怡寧提醒，由於孩子還小，沒有能力為自己的隱私發聲，也沒有能力拒絕被拍攝，這份守門人的責任就在家長身上，「孩子的身體不是內容，不是用來換取讚數、留言或流量的素材」、「別為了那幾秒鐘的療癒，或短暫的關注，賭上孩子一輩子的尊嚴」、「愛不該成為孩子長大後的噩夢」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「認同。幫小孩洗澡，或者小孩成功上廁所這件事，沒有偉大到需要公諸於世」、「這也是不熟悉社群的問題，家長以為他貼臉書只有他的朋友看到，但他不知道臉書貼文是預設分享到脆，IG也是一樣」、「看到有些家長PO自己小孩穿制服的照片、獎狀的照片，上面都有小孩的個資，其實也都是很危險的」、「尊重孩子，連他的生活照也不會分享，等他長大再讓他自行決定要不要把自己面孔呈現在網路世界裡」、「儘管他還小，但還是要把他們當個體看待，如果我不願意公開自己的裸照或露點照在網路上，我就不會公布孩子的」。

