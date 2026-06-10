刪減陸軍傘訓預算2億元 馬文君說明原因：這不是反對建軍

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陸軍司令部編列總經費5億元建置跳傘訓練模擬器及專屬大樓，馬文君質疑，國防部沒說明建置需求、是否重複投資，也沒交代經費用途。（圖：馬文君臉書）

陸軍司令部編列總經費5億元建置跳傘訓練模擬器及專屬大樓。國民黨立委馬文君質疑，國防部沒說明建置需求、是否重複投資，也沒交代經費用途，因此提案刪減及凍結部分預算。（請聽ＡＩ報導）。

陸軍司令部「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，規畫興建專屬模擬器大樓及垂直風洞設備，馬文君指出，台灣傘兵主要任務是戰區機動增援、特戰滲透與關鍵據點支援，並非美軍式大規模敵後空降，因此目前仍以直升機機降、區域快速投送及特戰滲透為主，如果現有訓練量能足夠，新建大型模擬館的必要性何在，國防部至今沒有提出具體說明。

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馬文君續指，國軍已經斥資超過1億元在建置8套VR操傘模擬系統，如今再投入巨額經費建置風洞系統，是否功能重疊，應該要向外界交代。

馬文君表示，她原先提案減列3億元，凍結5000萬，經朝野協商後修正為全案減列2億元，其中115年度預算減列3000萬、凍結1000萬，此舉不是反對建軍，而是要求每一分國防預算都必須經得起檢驗。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。

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