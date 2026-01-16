刪除公視法董事延任條款三讀 李遠：研擬補救辦法【涉己新聞】

大槌一敲，《公共電視法》修法，三讀通過藍白黨團提出的版本，將現行《公視法》中規定董事任期屆滿未及時改聘時，可以延長職務至新聘董事就任時為止的文字刪除。藍白強調，修法就是要終結萬年董事的問題，讓公視提出新任董監事名單。

國民黨立委羅智強表示，「濫用這個制度性的一個缺口，開始變成所謂的無限延任。所以今天修法，我們就是要拿掉這一個擺爛的條款，讓公視今天好好的提出董監事名單。」

民眾黨立委劉書彬指出，「監察院呢，也對公共電視董監事的延宕提名，對於行政院跟文化部做出了糾正，要求的是趕快的去做修法。」

綠營批評，延任條款被刪將會導致公視運作癱瘓；也強調公視的董監事不是肥缺，是沒有薪水的志工，如果一直被政治羞辱，新任人選難尋，新名單將很難產生。

民進黨立委陳培瑜質疑，「希望藍白立委在今天三讀表決通過之後，請告訴大家，你們有沒有相關的配套措施，可以持續讓公視董事會運作？絕對不是因為沒有好的人選，而是你們在好的人選當中，還不斷的進行杯葛。」

文化部去（2025）年底舉行公視董事的審查會議，審查結果只有4位候選人通過，未達《公共電視法》法定門檻，無法組成第8屆董事會。文化部長李遠表示，一直積極徵詢新人選，但如今立院通過刪除公視董事延任條款，李遠回應表達無奈，也擔憂公廣集團的員工權益。

文化部長李遠表示，「所有的員工不少，而且員工他必須要繼續，他有他的權益，而且我必須讓這個集團能夠繼續運作。所以我真的不知道他們居心何在？請法務部呀，或者我們到法院去，請他來解釋嘛。」

而公視下午也召開臨時董事會，會後發出聲明，籲請行政院加速董監事的換屆改組作業，也希望朝野以公共媒體、民主政治的發展為念，儘快完成相關作業；公廣集團將基於國民的付託，持續穩定運作。

