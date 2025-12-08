刪除手足特留分是「貫徹愛意」 劉韋德：法律不該是親情勒索的工具

台灣遺囑協會理事長劉韋德律師表示，。（圖／劉韋德律師提供）

近期，筆者所代表的台灣遺囑協會發起「廢除兄弟姊妹特留分」的公民連署獲得近八千人附議通過。此議題在立法院與社會上都引起廣泛討論，正反意見並陳，各有其理由。無論贊成或反對，都是社會多元意見的展現，我們都予以尊重。

然我最近時常聽見一個聲音：「廢除特留分，會不會傷害手足感情？是否意味著從此不能把遺產留給兄弟姊妹？」或是「被繼承人如果是單身，很可能就是兄弟姊妹在照顧，一但廢除特留分，會不會傷害到照顧者手足感情或是權利？」

面對這種聲音，覺得有必要予以說明。

事實上，這種擔憂源於對法律概念的誤解，更忽略了法律應隨社會變遷而調整的本質。

現行民法第1223條第4款的規定，強制被繼承人必須保留一定比例的遺產給兄弟姊妹。

在民國19年時的農業社會，社會上普遍仍是大家庭結構，兄弟姊妹彼此緊密依存，這或許有其道理。然而，在少子化、高齡化與單身戶暴增的現代台灣，這條法律往往成為了痛苦的來源。

我們在實務現場看過太多令人心碎的案例：

單身的長者或無子女的夫妻，在生前由摯友、配偶或某一位手足悉心照料，他希望能透過遺囑將財產留給這位照顧者、配偶或手足，然依現行法律，當他過世後，那些多年未曾聞問，甚至感情交惡或素未謀面的半血緣兄弟姊妹，卻能憑藉著法律賦予的「特留分」，理直氣壯地回來分一杯羹。

這不僅違背了死者的遺願，對生前的照顧者更是不公。

有人說：「難道你不重視兄弟姊妹的感情嗎？」

但我的答案恰恰相反：正是因為重視感情，才應該廢除特留分。

必須釐清的是，廢除兄弟姊妹特留分絕不等於「剝奪繼承權」，也不是廢除兄弟姊妹的應繼分。如果手足情深，被繼承人依然可以透過遺囑，將財產完整地留給特定的兄弟姊妹，法律不僅不會禁止，反而因為拿掉了特留分的限制，更能貫徹這份愛意。

因此，我認為廢除兄弟姊妹特留分，反而是一種「關係的導正」。

因為現行制度「不管你有沒有付出關心，反正法律保證你有錢拿」，用世俗的眼光來看，反而某種程度上削弱了維繫親情的動力，甚至讓制度變成了「不勞而獲」的籌碼。

一旦廢除特留分，將促使人們重新思考人際互動的本質。它鼓勵兄弟姊妹在生前維持良好互動，因為大家心裡明白：唯有透過真實的親情維繫與付出，才能獲得被繼承人真心的回報，而不是依賴法律冰冷的強制保障。

法律不該是親情勒索的工具，而應是保障個人意志的防線。將財產的處分權還給被繼承人，讓愛與財產都能流向真正值得的人，這才是符合公平正義的現代法治精神。

台灣遺囑協會舉辦公益講座主題「預立遺囑 圓滿人生」，明年（2026年）1月31日星期六上午10點至12點；地點在台北市信義區信義路5段100號B1（信義房屋大樓信義學堂，請從松智路口進入），預出席者，請至協會官網報名。

