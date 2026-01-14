「刪除緋聞」霸氣護愛！阿Sa官宣小10歲私教 時薪8千元男友背景曝光

蔡卓妍去年傳與小10歲健身教練Elvis新戀情，2人「共同養貓」的低調示愛方式，被發現戀情蛛絲馬跡。（微博圖片）

現年43歲的「阿Sa」蔡卓妍揮別與百億富三代石恆聰的6年情後，感情動向一直備受關注。2026年初，她終於不再避談戀情，在尖沙咀出席活動時，面對媒體追問緋聞，她直接以一句「可以刪去緋聞兩個字」霸氣官宣，正式給了小10歲的健身教練林俊賢（Elvis）一個名分。

Elvis是香港知名健身教練，學生多為名人，時薪高達8000台幣。（微博圖片）

去年蔡卓妍的生日趴，Elvis就站在她身邊，霸佔C位，男友地位穩固。（蔡卓妍微博）

昨(13)日，阿Sa與好姊妹阿嬌（鍾欣潼）現身尖沙咀活動。現場媒體原本試圖以最新的「緋聞對象」林俊賢在阿Sa去年生日派對合照中站C位一事旁敲側擊，沒想到阿Sa這回不打太極，直接祭出「女王發言」：「你們可以刪去『緋聞』兩個字了。」此話一出，現場媒體一陣驚呼，這也意味著這段傳了近半年的「姊弟戀」正式浮上水面。

廣告 廣告

當被問到是否因為戀愛滋潤而出現「幸福肥」？阿Sa露出招牌甜笑，俏皮回應：「是很幸福啦，胖不胖就不說啦！」一旁的阿嬌也忍不住跟著甜笑，似乎早已見證好姊妹這段幸福時光。

這位成功擄獲天后芳心的幸運兒林俊賢（Elvis），今年33歲，與阿Sa相差10歲。不過，Elvis並非空有肌肉的「花瓶」，他是香港高端健身工作室的老闆，擁有運動科學專業資歷。在圈內早已是知名的明星私教，曾指導過阿Sa的好友關智斌等藝人，據悉其課堂時薪高達2,000港幣(台幣8000元)，月入輕鬆突破10萬(40萬台幣)大關，絕對是事業有成的專業人士。

兩人年齡雖有差距，但保養得宜的阿Sa擁有一張著名的「最強防腐劑」娃娃臉，與陽光健碩的Elvis站在一起絲毫沒有違和感，被網友盛讚「狀態般配」。

這段戀情其實早有脈絡可尋。2025年七夕，兩人就被拍到一同觀看林家謙演唱會，引發戀愛猜測。隨後在11月，Elvis在社交平台發出阿Sa愛貓「阿Boo」的照片，並配文「I got a cat」，而阿Sa也幾乎在同一時間宣布收養新貓「芝麻妹妹」，這種「共同養貓」的低調示愛方式，被粉絲戲稱是「老派的浪漫」。

受運動狂男友影響，阿Sa近半年的生活方式也有了大轉變。過去偏向宅女生活的她，現在頻頻曬出登山照，更坦言：「感覺整個人更健康了。」Elvis雖然事業有成，私下卻生活簡約，常被路人捕捉到搭乘公共交通、光顧平價餐廳，這種平實、簡單的生活節奏，顯然深得阿Sa的心。

回顧阿Sa的情史，從2006年與鄭中基隱婚到2010年離婚震驚全城，再到與陳偉霆的5年情，以及去年才告終的百億富三代石恆聰6年戀情；如今43歲的她，選擇了小10歲的陽光運動男。閨密容祖兒曾透露，現在的阿Sa「眼睛在發光」，好友馬天佑也形容她「開心得像個小朋友」。阿Sa對此大方表示，現階段追求的是「穩定舒服的關係」，至於結婚生子，她坦承暫無計畫：「開心已經足夠。」

更多鏡週刊報導

DIOR皮革木語香氛飄著花香與木質味 打破你對皮革的既定嗅覺印象

Leo王、黃迪揚雙金合體 《嘻哈糶手》魚市快嘴變神曲

跟王彩樺見面就互扯頭髮 李千娜爆料火藥味十足