刪除《民法》遺產手足特留分修法暖身 張智倫：借鏡國外經驗回歸遺囑自由

遺產駁火往往是手足斤斤計較甚或翻臉的原因。（示意圖／黃耀徵攝）

國民黨立委張智倫今（7）日表示，《民法》第1223條有關手足特留分的條文已經「過氣」了，像德國、日本也大多把特留分限縮於配偶與直系血親，因此該是時候廢除手足特留分，讓遺產分配依照亡者自己的意思運作，應該能減少無謂紛爭，避免撕裂親情，讓遺產分配回到常理。

國民黨立委張智倫（中）舉出德國、日本經驗，認為該是時候刪除遺產手足「特留分」，讓亡者有遺產分配的最大自由。（圖／CTWant攝影組）

《民法》第1223條廢不廢在台灣受到廣泛討論，像公共政策網路參與平臺發起的民間附議連署已達標獲得熱烈響應，法務部對此表示將研議修法，並預計於2026年初啟動修法程序。

這條講的是關於遺產「特留分」比例規定，主旨在保障特定繼承人能分得遺產的最低限度，就算亡者遺囑另有安排，也不能違反「特留分」規定。目前除了「直系血親卑親屬」、「父母」、「配偶」有特留分外，各界關注「兄弟姊妹」也有特留分是否合理。因為現代許多家庭中，兄弟姊妹和亡者可能早就「八桿子打不著」，有些甚至因細故或財產問題駁火，更別說有互相扶養，然而根據現行法規，兄弟姊妹仍可主張繼承亡者遺產的「特留分」，這讓不少人無法接受。

張智倫和同黨立委吳宗憲、黃建賓等人今天在立法院召開記者會，也找來台灣遺囑協會理事長劉韋德、副秘書長王敏華同框，提出為因應社會變遷、順應世界潮流，《民法》真的該修法了，希望刪除兄弟姊妹特留分規定，回歸遺囑自由，減少家人對簿公堂，不要為了這種家族衝突老是跑法院。

台灣邁入高齡化社會，不少人鰥寡一生，無後代者財富可以由兄弟姊妹繼承，這讓不少手足緣淺的人表達抗議。（示意圖／方萬民攝）

吳宗憲就強調，現今社會大多為核心小家庭，成年手足各自安好，但現行《民法》仍強制預留特留分給兄弟姊妹，很多人根本已經形同陌路，過世後還必須給一齣家人撕裂擂台賽，何必呢？

張智倫也說，除了現代家庭結構改變外，《民法》第1223條根本已經侵害遺囑自由，畢竟民眾自己賺的，個人財產要有最大的自主處分權，若還必須分給關係疏遠的手足，已經違反遺囑自由原則。

張智倫舉例，假設一名亡者沒有子女，父母也過世了，他的配偶為唯一繼承人，這樣可能因兄弟姊妹主張「特留分」而被迫變賣房產搞得無家可歸；此外，這也是懲罰未生育的人，賺錢一輩子因故沒有血脈繼承，總該有自己決定誰繼承財富的自由，這項權利卻長期被法律陋習剝奪，已造成權利、義務不對等。

黃建賓也重申，這次修法是回應公共政策平台凝聚的強大民意，希望刪除不合情理的「保底特權」，把財產最終決定權還給人民，讓實際陪伴者有多一些繼承機會，但這絕非否定手足繼承，因為手足「應繼分」保障還在，屬於溫和而兼顧常情的修法，希望未來正式啟動修法後，朝野跨黨派都支持修法。

