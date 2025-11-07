刪黨鞭任期限制準備再續任？ 傅崐萁：現在講這個還不急

國民黨立院黨團總召傅崐萁。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立法院黨團今（7日）召開黨團大會，由38位藍委共同提案通過，修改黨團總召只得連任一次，任期最多兩年的內規。被媒體貼上「傅崐萁條款」的標籤，認為是為了傅崐萁延長總召任期而鋪路。至於是否確定將連任，傅崐萁則回應，現在講這個還不急。

對於國民黨團書記長羅智強證實，黨團上午通過提案，希望比照民進黨、民眾黨，解除總召「連選得連任一次」的黨團內規，今天修正通過。國民黨立委徐巧芯也說，只要有人想競選總召，民主黨團的制度都應該要給予選舉權利，原本制度只能當幾次，她覺得並不是非常合理。

廣告 廣告

徐巧芯表示，如果硬性規定，當過兩次總召就不能再當，若立法院會期當中遇到特殊情況，大家有共識，希望推派特定人選，但卻因為這個條款而沒辦法競選，對黨團的整體戰力跟影響就會是負面的。

傅崐萁也回應，今天的黨團會議，他並沒有參加，但事後他有聽到相關說法，對於黨內民主有任何相關提案，他們都予以尊重。國民黨是民主的政黨，尤其是立法院黨團，大家有相關想法都可以來討論， 討論完之後有任何決議，都是民主的程序。

傅崐萁表示，今天通過的決議對於朝野之間是否「武器均等」，這是很重要的關鍵，尤其，民進黨團總召是連選得連任，所以民進黨保持一定的戰力，畢竟，擔任總召很重要的是要有經驗，才可以帶領黨團，在詭譎多變環境中面對所有的挑戰。

傅崐萁表示，國民黨未來還有很多挑戰，所有國民黨內優秀的同志願意為黨服務，都非常的歡迎，希望能夠好好提出福國利民的法案，監督現在的民進黨政權，做好為民服務的工作，這是大家的期待。

至於下個立法院會期，是否有意續任總召職務。傅崐萁說，「我想，現在講這個還不急」，黨有黨的程序跟公告，最重要的是國民黨要團結，因為無所不用其極的賴清德政權，在野的力量絕對不可以被削弱，一定要有足夠的制衡力量，當然要由國民黨群策群力，團結在一起。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》NCC人事同意權全遭否決 藍白聯手封殺4被提名人

傅崐萁續任有望 羅智強證實藍黨團廢總召2年條款