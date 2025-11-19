刮中1萬卻以為沒中！母女遺落彩券 誠實店家尋人引熱議
[FTNN新聞網]實習記者林子云/綜合報導
屏東縣萬丹鄉一家彩券行近日在地方社團發布一則尋人啟事，尋找一對「幸運卻沒發現自己中獎」的母女。這對母女在店內購買刮刮樂，其中一張幸運中了1萬元。店家發現中獎券被遺落，立刻調閱監視器並在社區社團發布尋人啟事，最後順利尋回這對母女來領獎金。
這起事件發生在15日傍晚6點46分，這對母女走進祐眾彩券行，購買2張各100元的刮刮樂。其中1張因為「四角全中」，實際中獎金額高達1萬元，然而母女在店內簡單確認後，似乎沒發現中獎，便將刮刮樂留在桌上便直接離開。
店家事後整理桌面時發現，立即調閱監視器確認後，在「屏東縣萬丹鄉交流地」臉書社團貼文協尋，提醒母女「您應該以為沒中獎放桌上了，有空請過來領回」。貼文曝光後，網友紛紛留言力挺店家，「老闆老闆娘真的很讚」、「誠實的商家讚」、「不貪的彩券行！」
這對母女於18日晚間回到店裡領取1萬元獎金，業者也在社團更新消息表示，「剛剛19:58中獎人媽媽和妹妹已經來領走了，也感謝媽媽贈送的飲料！」店家透露，店內只要遇到被遺留的中獎彩券，不論金額大小，只要確認得主，便會歸還；若無法找到人，就會把獎金全數轉做公益，「因為本來就不是我們的錢」。
