刮刮樂中獎有徵兆？幸運兒全做對「同一件事」 百萬獎金秒入袋

財經中心／師瑞德報導

刮刮樂「2,000萬超級紅包」捷報頻傳！花蓮婦夢聚寶盆成真、桃園孝子求財神獲百萬、台中信女靠金虎爺加持，全台接連中獎。春節財氣旺，快試試這些「招財靈感」，下個百萬富翁就是你！（AI製圖）

農曆春節將至，刮刮樂買氣強強滾，台彩熱銷的「2,000萬超級紅包」更是頻傳捷報！日前花蓮、桃園、台中三地接連傳出刮中貳獎100萬元的喜訊。幸運得主們的中獎過程嘖嘖稱奇，有人是做夢預知、有人是孝心感動財神爺，還有人靠著虔誠信仰與家人生日號碼幸運圓夢。

花蓮婦人夢境成真！跌入金銀財寶堆 醒來直奔彩券行

位於花蓮縣玉里鎮的「鑫好神投注站」開出百萬大獎。代理人周柏庭先生透露，幸運刮中100萬元的是一位中年婦女。據中獎人描述，中獎前一晚她做了一個不可思議的夢，夢見自己跌入一座滿是金銀財寶的大盆中。隔日起床後心情特別愉悅，逛街路過彩券行時，決定進店試試手氣。

婦人指名購買近期上市的「2,000萬超級紅包」，在代理人拿出的三本未拆封刮刮樂中，她隨手挑了其中一本的第一張。眼尖的她發現店內擺放著一個聚寶盆，便特意坐到聚寶盆旁開刮。沒想到刮到一半，她驚喜發現「夢境成真了」，雙手顫抖地將刮刮樂遞給店家確認，經投注機發出中獎音樂後，確定刮中100萬元，現場氣氛瞬間沸騰。

桃園孝子求旅費！民宿秒升等五星級飯店

桃園市大溪區的「喜來盈彩券行」也傳出好消息。代理人謝惠蓉小姐表示，中獎者是一位孝順的年輕男子。當天他剛訂好春節連假帶全家人去韓國旅遊的機票，但高額旅費讓他荷包大失血，正苦惱著只能找平價民宿節省開銷。

路過彩券行時，男子注意到櫃檯旁擺放的財神爺神像，心想若能幫忙「加菜」就好。他一眼相中距離神像最近的一張「2,000萬超級紅包」，心中默念：「財神爺，離你這麼近，求你給我一點力量吧！」結果願望成真，刮中100萬元大獎。男子興奮揮舞彩券大喊：「這下不必省錢住民宿，全家直接升等首爾五星級飯店，感謝財神爺讓小資旅遊變成豪華孝親之旅！」

台中信女拜金虎爺！挑「老公生日號碼」喜獲百萬

台中市西屯區的「金旺發彩券行」則是一位虔誠的女性熟客幸運中獎。代理人呂銘叡先生轉述，這位年約50歲的婦人每次來店裡，都會先向店內供奉的「金虎爺」上香參拜。

當天她指名購買「2,000萬超級紅包」，並一邊默念老公的生日號碼一邊挑選。她先挑了尾數7號，幸運刮中5,000元；緊接著乘勝追擊挑選尾數19號，直接刮開條碼對獎時，投注機顯示「未授權兌獎」（通常代表中大獎需至銀行兌領）。婦人趕緊將票面全部刮開，仔細核對後驚覺竟是刮中100萬元。她又驚又喜，直呼是金虎爺庇佑以及老公生日帶來的好運。

台彩表示，「2,000萬超級紅包」共有8個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1,000個100萬元。隨著春節腳步逼近，預計將有更多幸運故事陸續傳出。

