刮刮樂中百萬有預兆？幸運兒親揭「中獎神招」]

生活中心／楊佩怡報導

隨著農曆春節腳步逼近，許多民眾走進彩券行購買刮刮樂試手氣，盼望一刮就能迎來好運，台彩過年最夯的「2000萬超級紅包」好運全台開花、喜訊不斷，花蓮、桃園及台中接連傳出財神爺降臨，分別有幸運兒刮中 100 萬元的貳獎大紅包，令人嘖嘖稱奇的中獎故事也隨之曝光。





刮刮樂中100萬竟有預兆？幸運兒揭進彩券行「必做1事」…中獎神招曝光

花蓮婦人夢見她跌進聚寶盆裡，沒想到隔天就刮刮樂就中百萬。（圖／此圖為AI生成示意圖）





花蓮：跌進「金銀財寶盆」！夢境成真刮出百萬

根據《三立新聞網》報導，花蓮玉里「鑫好神投注站」日前出現一位超級幸運的婦女。中獎人透露，她前一晚夢見自己跌入裝滿金銀財寶的大盆子，隔天起床心情大好。路過投注站時，她隨手從三本未拆封的刮刮樂中挑選了第一張，並特地坐在店內的聚寶盆旁開刮，沒想到夢中場景真的上演，順利刮中 100 萬元。

桃園男子剛訂完家人的旅遊機票，走進彩券行選在財神爺旁刮刮樂，結果真的中100萬。（圖／此圖為AI生成示意圖）





桃園：孝子訂完機票「荷包空」！財神爺加碼直升五星級飯店

桃園大溪「喜來盈彩券行」則由一位孝子領受好運。這名年輕男子剛幫家人訂好赴韓旅遊機票，正為高昂旅費煩惱、盤算著要改住民宿省錢。他在櫃檯看到財神爺神像後，默念求加菜，隨選一張離神像最近的彩券，結果驚喜刮中 100 萬元。他興奮高喊：「這下不必省錢住民宿，全家直接升等首爾五星級飯店，感謝財神爺讓小資旅遊變成豪華孝親之旅！」。





台中虔誠女先是向金虎爺參拜，接著選老公生日的刮刮樂，竟刮中100萬。（圖／此圖為AI生成示意圖）





台中：老公生日＋金虎爺神助攻！虔誠熟客喜獲大紅包

台中西屯「金旺發彩券行」的中獎者則是一位虔誠熟客。她進店先向供奉的「金虎爺」參拜，接著依照老公生日挑選尾數。第一張 7 號先中 5000 元，乘勝追擊再挑 19 號，掃描條碼時竟顯示「未授權兌獎」，這才發現自己刮中 100 萬大獎，讓她直謝金虎爺顯靈。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

