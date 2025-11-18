刮刮樂中1萬元丟桌上 彩券行PO文找幸運兒

屏東縣 / 綜合報導

上週六有一對母女，到屏東萬丹一間彩券行，購買兩張刮刮樂，一開始她們以為沒中獎將刮刮 樂 遺留桌上，結果事後店家發現，其中一張100元的，雖然賓果未連線，跟規則上四角號碼有對中，可是能抱走1萬元，因此緊急PO文協尋，不少網友看到後都大讚，真的是良心店家，對此，業者低調回應是應該的。

彩券行員工VS.民眾說：「這邊，謝謝，謝謝。」不論是買大樂透、威力彩，或是像這樣。民眾VS.彩券行員工說：「老闆幫我選兩張。」買個刮刮樂試試手氣，民眾就是盼有天，財神能眷顧降臨在身邊。民眾VS.彩券行員工說：「老闆幫我選2張。」

中獎了，實在幸運，鈔票入袋，但現在有母女差點和財神擦身而過，15日這天晚間6點多，一對母女到屏東萬丹的彩券行，購買兩張刮刮樂，兩人誤以為沒中獎，將彩券遺留現場，事後店家發現，其中一張100元幸運可抱走1萬元，緊急在社群協尋穿黑色外套的媽媽，同時也喊話母女兩人，「您應該以為沒中獎放桌上了，有空請過來領回，謝謝！」

文章曝光後，網友看完直呼，不貪的彩券行，要給一個大大的讚，誠實店家，祝你生意興隆旺旺旺，這種店家值得台彩另外頒獎，其實這回母女兩人中的號碼，是在四個角，但沒有詳讀規則，不知情的人會以為沒有連線，才把它當成未中獎的刮刮樂。

民眾VS.記者說：「也是看到那個新聞才特地來這邊買，還不錯啊滿暖心的啊，中1600，對啊一張400。」

有民眾看到良心店家，特地前來朝聖，而聽到網友的讚賞。記者VS.彩券行業者說：「說你是良心店家，良心店家，這是應該的啦。」店家超級低調，僅說是應該的，現在也只盼母女兩人能盡快看到尋人消息，前來將屬於自己的獎項帶回家。

