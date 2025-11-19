刮刮樂中1萬母女領錢了！良心彩券行：知道誰中一定會等 全網讚爆

生活中心／林昱孜報導

屏東縣萬丹鄉祐眾彩券行在地方社團發了尋人啟事，要找一對幸運母女，他們買了兩張刮刮樂，其中一張中了一萬元；業者調出監視器，請網友幫忙找人，網友讚爆店家直呼「超有良心」。而在PO網後，18日晚間近8點，幸運兒現身領回一萬元，媽媽還特地贈送飲料致謝店家。

業者被大讚良心店家，103年來，有被遺忘獎金都會試著找主人，並等著領回。（圖／翻攝屏東縣萬丹鄉交流地臉書）

15日傍晚6時46分，監視器畫面中一位媽媽帶著女兒到彩券行買了刮刮樂，其中一張100元因為「4角全中」，可得現金一萬元；但這對母女卻將刮刮樂放在桌上就離開就離開了，業者於是在《屏東縣萬丹鄉交流地》臉書社團尋人，「您應該以為沒中獎放桌上了，有空請過來領回，謝謝！」。

此文一出，掀起網友熱議，認為業者真的是良心店家，「老闆老闆娘真的很讚」、「誠實的商家讚，生意興隆」、「不貪的彩券行！要給一個大大的讚」。18日晚間，業者再次在社團發文，幸運母女已經領回一萬元。

業者表示，沒有領回的獎金，都會裝在小罐子內，當成公益捐款。（圖／翻攝屏東縣萬丹鄉交流地臉書）

「遲來的驚喜1萬元⋯剛剛19:58中獎人媽媽和妹妹已經來領走了，也感謝媽媽贈送的飲料！」，業者表示，被遺棄中獎的刮刮樂，不管金額多少，只要知道誰中的，就一定到到還給本人，如果無法確認是誰，就會轉做公益，從103年開始就一直這麼做，「因為本來就不是我們的錢」。

