刮刮樂中1萬沒領就離開！彩券行PO文找幸運兒 網讚爆：良心店家
屏東縣萬丹鄉「祐眾彩券行」急發尋人啟事！店家透露，一對母女於15日到店內買了2張刮刮樂，其中一張中了1萬元，對方當時誤認為沒中獎，放在桌上就離開了。為此，店家特地PO出監視器畫面，請求在地網友協尋。貼文曝光後，讓大票網友直呼：「良心店家！」
祐眾彩券行業者今（18）日凌晨在臉書地方社團「屏東縣萬丹鄉交流地」發文協尋一對母女，提到2人於上週六（15日）傍晚6點46分到店內買了2張刮刮樂，其中一張100元「歡樂賓果」刮刮樂幸運「四角全中」，可抱走1萬元獎金。
業者指出，該位母親應該以為沒中獎，就直接放在桌上離開了，並請在地網友幫忙分享，讓這位身穿黑色外套的媽媽可以看到，「有空請過來領回，謝謝！」
貼文曝光後，吸引大量網友關注，許多網友紛紛直呼，「良心。之前有人忘了中多少被A了」、「老闆真好，又善良」、「不貪的彩券行！要給一個大大的讚」、「誠實店家，祝你生意興隆旺旺旺」、「這種店家值得台彩另外頒獎」、「良心店家，必須給一個讚」、「真的很有良心的店家」，還有人敲碗朝聖「請問地址，想去買彩券了」、「真棒，在哪？我也要去用新台幣下架彩券」。
