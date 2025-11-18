刮刮樂中1萬沒領就離開！彩券行PO文找幸運兒 網讚爆：良心店家

彩券行PO出監視器畫面，尋找畫面中的幸運母女。（圖／翻攝自臉書社團／屏東縣萬丹鄉交流地）

屏東縣萬丹鄉「祐眾彩券行」急發尋人啟事！店家透露，一對母女於15日到店內買了2張刮刮樂，其中一張中了1萬元，對方當時誤認為沒中獎，放在桌上就離開了。為此，店家特地PO出監視器畫面，請求在地網友協尋。貼文曝光後，讓大票網友直呼：「良心店家！」

祐眾彩券行業者今（18）日凌晨在臉書地方社團「屏東縣萬丹鄉交流地」發文協尋一對母女，提到2人於上週六（15日）傍晚6點46分到店內買了2張刮刮樂，其中一張100元「歡樂賓果」刮刮樂幸運「四角全中」，可抱走1萬元獎金。

廣告 廣告

業者指出，該位母親應該以為沒中獎，就直接放在桌上離開了，並請在地網友幫忙分享，讓這位身穿黑色外套的媽媽可以看到，「有空請過來領回，謝謝！」

貼文曝光後，吸引大量網友關注，許多網友紛紛直呼，「良心。之前有人忘了中多少被A了」、「老闆真好，又善良」、「不貪的彩券行！要給一個大大的讚」、「誠實店家，祝你生意興隆旺旺旺」、「這種店家值得台彩另外頒獎」、「良心店家，必須給一個讚」、「真的很有良心的店家」，還有人敲碗朝聖「請問地址，想去買彩券了」、「真棒，在哪？我也要去用新台幣下架彩券」。

彩券行尋找幸運母女。（圖／翻攝自臉書社團／屏東縣萬丹鄉交流地）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

苗栗竹南深夜連2震！ 民眾嚇傻：震很大力以為爆炸

獨家／樂天突宣布12月離開台灣 中職奪冠後首次員工旅遊行程曝光

遊學成騙局2／不只遊學退費卡關！EDC爆欠薪潮 大學生暑假工讀成白工